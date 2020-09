Nicaragua.- Daniel Ortega avisa a los opositores de que no son "intocables" y los amenaza con la cadena perpetua

Estados Unidos carga contra el "dictador" y dice que "ha perdido la legitimidad" en Nicaragua



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha aprovechado los actos festivos por el aniversario de la independencia para defender su plan para imponer la cadena perpetua para los crímenes más graves, también los de "odio", y ha avisado a los opositores políticos de que no son "intocables".



Nicaragua vivió en 2018 las mayores protestas contra el Gobierno de Ortega y el presidente sostiene que la "amnistía" concedida por los supuestos delitos cometidos entonces no será una carta blanca. "Ya no habrá más amnistía", ha sentenciado el mandatario en su discurso público, según el diario 'La Prensa'.



"El pueblo pedirá cuentas en el marco de las leyes, en el marco de las regulaciones que tiene el Estado nicaragüense", ha añadido, un día después de instar al poder judicial a redactar una reforma que introduzca las penas de cadena perpetua dentro del Código Penal nicaragüense.



Entre los delitos que quiere penalizar el Gobierno están los "crímenes de odio", término con el que Ortega suele referirse a las movilizaciones opositoras. En este sentido, ha alegado que este tipo de delitos "están siendo sancionados en todas partes ahora" y que el país centroamericano no tiene por qué ser una "excepción", según Radio Nicaragua.



MENSAJE DE ESTADOS UNIDOS



El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha descrito al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, como un "dictador" y le ha acusado de intensificar la represión de la oposición política y de los medios independientes, evidencia en su opinión de que "ha perdido la legitimidad".



"A pesar del llamamiento de la comunidad internacional a elecciones libres y justas, Daniel Ortega redobla la represión y se niega a honrar las aspiraciones democráticas del pueblo nicaragüense", ha lamentado el jefe de la diplomacia estadounidense en un comunicado.



Pompeo ha asegurado que la intensificación de los ataques contra la disidencia demuestran que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, "solo están interesados en prolongar su gobierno". En este sentido, considera que "Ortega se ha convertido en el dictador contra el cual luchó hace tanto tiempo", en alusión a Anastasio Somoza.



"Mientras Daniel Ortega arremete contra los críticos, encarcela a activistas a favor de la democracia y pisotea los Derechos Humanos, ha perdido legitimidad ante el pueblo nicaragüense y la comunidad internacional", ha advertido el secretario de Estado en su nota.



PANDEMIA DE CORONAVIRUS



El presidente nicaragüense ha justificado su reforma en la necesidad de garantizar que "las familias puedan trabajar en paz, en seguridad, y librando las batallas contra la epidemia", en el marco de un brote que también ha derivado en críticas contra el Gobierno por la inacción de estos últimos meses.



El Ministerio de Salud, que actualiza el balance de contagios de forma semanal, informó el martes de 143 nuevos casos en los últimos siete días, lo que eleva a 1.461 el total de infectados. La cifra de fallecidos ha aumentado a 147, tres más que en la semana previa.



Sin embargo, el Observatorio Ciudadano, que elabora sus recuentos a partir de fuentes independientes, sostiene que hasta el 9 de septiembre había 10.205 y 2.707 fallecimientos que podrían catalogarse como "sospechosos" de COVID-19.