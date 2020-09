Mozambique.- Mozambique dice que el vídeo sobre la ejecución de una mujer es propaganda yihadista para dañar al Ejército

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El ministro del Interior de Mozambique, Amade Miquidade, ha afirmado que el vídeo que circula en redes sociales en el que una mujer es torturada y ejecutada por hombres vestidos con uniformes militares es parte de una campaña de propaganda de los yihadistas para dañar la imagen del Ejército.



"Esta vídeo no es lo único que divulgan los terroristas. Es más que un vídeo, es más que una imagen que divulgan con una intención subversiva", ha dicho, antes de agregar que la ejecución de la mujer es un acto "macabro" e "inhumano", según ha informado el diario mozambiqueño 'O Pais'.



Así, ha subrayado que "jamás las fuerzas de defensa y seguridad harían algo parecido". "Los terroristas, con sus acciones macabras, degollando a sus víctimas, descuartizándolas vivas, provocando muertes violentas, sin piedad, sólo demuestran su carácter brutal", ha argüido Miquidade.



Por su parte, el ministro de Defensa mozambiqueño, Jaime Neto, ha dicho que el vídeo ha sido editado por "personas maliciosas" para dañar la imagen del Ejército, tal y como ha recogido la cadena de televisión británica BBC.



El Ministerio de Defensa afirmó el martes que investigará el vídeo, al tiempo que se distanció del suceso, que describió como "repugnante" y "horripilante".



En el vídeo se puede ver a un grupo de personas vestidas con uniforme militar que golpean repetidamente con un palo a una mujer que se encuentra desnuda y a la que posteriormente ejecutan a tiros, realizando varios disparos contra ella incluso después de que cayera al suelo y quedara totalmente inmóvil.



Recientemente, la organización no gubernamental Amnistía Internacional acusó a las fuerzas de seguridad de torturas y abusos contra detenidos durante sus operaciones antiterroristas en la provincia de Cabo Delgado (norte).



En respuesta, el portavoz del Ministerio de Defensa, Omar Saranga, indicó que la cartera había recibido "con preocupación esta acusación que pone en duda una de las nobles misiones (de las fuerzas de seguridad), salvaguardar la seguridad de los ciudadanos así como la protección de sus bienes", si bien reconoció a Amnistía como "un actor relevante" en materia de Derecho Humanitario.



Tras la publicación del vídeo, Amnistía Internacional ha sostenido que las autoridades deben llevar a cabo una investigación "independiente e imparcial" sobre la grabación, antes de agregar que ha sido verificado por la organización no gubernamental.



La ONG ha señalado que, según su análisis, la mujer fue ejecutada en la localidad de Awasse. La víctima recibió un total de 36 disparos efectuados con fusiles de asalto Kalashnikov y ametralladora de tipo PKM. UNo de los soldados dijo "hemos matado a (una miembro de) Al Shabaab", en referencia al nombre con el que es conocido un grupo armado que opera en la zona.



La provincia de Cabo Delgado es escenario desde octubre de 2017 de ataques por parte de un grupo islamista al que popularmente se conoce como Al Shabaab pero que no estaría vinculado con el grupo del mismo nombre que opera en Somalia y está ligado a Al Qaeda.



Además, el grupo yihadista Estado Islámico anunció en 2019 la creación de Estado Islámico en África Central (ISCA), que desde junio de ese mismo año comenzó a reivindicar ataques en la zona. Desde marzo de este año, sus acciones se han intensificado y ha atacado varias ciudades importantes, incluida Mozimboa da Praia, tomada por última vez a mediados de agosto y de la que los insurgentes aún no se habrían retirado.