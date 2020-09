16/09/2019 María Zurita cumple 45 años volcada completamente en su hijo Carlos. MADRID, 16 (CHANCE) María Zurita está de celebración. Hoy, 16 de septiembre, cumple 45 espléndidos años. Y es que el tiempo no pasa por ella y parece haber hecho un pacto con el diablo porque en los últimos años apenas ha cambiado. Decimos físicamente, porque la llegada de su hijo Carlos supuso una auténtica revolución en su vida desde su nacimiento el 29 de abril de 2018. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



María, deportista, amiga de sus amigos y centrada en su empresa de traducciones Zesauro, cambió completamente su orden de prioridades desde que nació Carlitos - así le llama su familia cariñosamente - cumpliendo su sueño de convertirse en madre. Volcada completamente en el pequeño, le dedica todo el tiempo posible, y es de lo más habitual verles disfrutando de un tranquilo paseo por los alrededores de su domicilio en el madrileño barrio de Salamanca con su perrita Zeta, el otro gran amor de la empresaria.



Carlos es un niño precioso - que guarda un gran parecido con don Juan, Conde de Barcelona y padre del Rey Juan Carlos - y de lo más despierto, que hace las delicias no sólo de su famosa mamá sino también de sus abuelos, los Duques de Soria. Y es que el doctor Zurita y, sobre todo, la Infanta Doña Margarita, se derriten con las ocurrencias de su único nieto.



María es la prima más accesible del Rey Felipe VI y, en más de una ocasión, le toca "dar la cara" ante la prensa cuando sucede algo a alguno de los miembros de la Familia Real. Muy cercana, la empresaria responde educadamente siempre, aunque prefiere evitar todo tipo de polémicas. Y es que, pese a tener una relación de lo más cercana tanto con el monarca como con sus primas las Infantas Elena y Cristina, la discrección la caracteriza y es casi imposible sacarle a María una palabra sobre su familia.



Soltera empedernida - sólo se le conoce una relación estable con el diseñador Javier Larrainzar - la sobrina del Rey emérito vive con sus padres y, centrada en su trabajo como traductora en su propia empresa, Zesauro, y en su pequeño Carlitos, no tiene ni tiempo ni ganas de buscar el amor.



Hoy, desde Chance, felicitamos a María en su 45 cumpleaños que, a buen seguro y como cada año, celebra con una familiar comida con los Duques de Soria, su hermano Alfonso y, como no, su hijo Carlos.