Manifestantes reclaman más ayuda social al gobierno en Argentina =(Video)= Buenos Aires, 15 Set 2020 (AFP) - Cientos de manifestantes marcharon este martes en Buenos Aires para reclamar al gobierno argentino mayor ayuda social a los sectores marginados, en medio de las medidas de restricción para frenar la pandemia de covid-19.Movimientos sociales conocidos como "piqueteros" y partidos de izquierda marcharon por la céntrica avenida 9 de Julio frente al ministerio de Desarrollo Social y reclamaron reforzar subsidios para los comedores populares."La situación es muy compleja, hay mucha hambre, hay mucha desocupación y sumado a ello se aumenta la mano dura de las fuerzas represivas del Estado que persiguen a los compañeras y compañeros y en general a nuestros pibes, a la juventud", afirmó a la AFP Melina Kushnil, una de las manifestantes.En Argentina la pobreza alcanza a casi 40% de los 44 millones de habitantes y la desocupación sumaba 10,4% al primer trimestre cuando la pandemia no había golpeado de lleno al país.Argentina ha reportado hasta este martes más de 560.000 contagios y 11.710 fallecidos por covid-19.Las medidas de prevención sanitaria, con restricción de las actividades sociales y económicas rigen desde el 20 de marzo y han golpeado a los sectores más empobrecidos, usualmente dependientes de trabajos informales."En general nuestras compañeras y compañeros laburan (se ocupan) en trabajos informales, entonces se acrecentó un montón la cantidad de gente que concurre a los comedores, pero no así la asistencia para ellos", explicó Melina."Estamos exigiendo políticas públicas de calidad para las personas que viven en los barrios populares", afirmó.Otra de las demandas de los manifestantes se refirió al tema de la vivienda en momentos en que miles de personas han tomado terrenos vacíos para forzar por esa vía la entrega de tierras por parte del Estado.En una de estas tomas, en el predio de Guernica, en la provincia de Buenos Aires, unas 2.500 personas aguardan la ejecución inminente de una orden judicial de desalojo."Reclamamos una solución negociada por las tierras ocupadas. No a la represión", dijo Eduarlo Belliboni, dirigente del izquierdista Polo Obrero.El gobierno del centro-izquierdista Alberto Fernández ha entregado millonarios auxilios a empresas privadas y ha reforzado los subsidios a sectores sociales marginados para paliar los efectos económicos de la pandemia.El Fondo Monetario Internacional proyectó para este año una caída de 9,9% del PIB.vid-sa/nn/gm