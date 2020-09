Las tres instituciones fundamentales del español unidas en FundéuRAE

El director de la Real Academia de la Lengua (RAE) y presidente de FundéuRAE, Santiago Muñoz Machado (i), y la presidenta de la Agencia EFE y vicepresidenta de FundéuRAE, Gabriela Cañas (d), asisten este miércoles en la sede de la RAE en Madrid al acto de constitución del Patronato que gestionará FundéuRAE. EFE/Emilio Naranjo

Madrid, 16 sep (EFE).- Las tres instituciones fundamentales para la gestión y la potenciación del español, la Real Academia de la Lengua (RAE), el Instituto Cervantes y la Agencia Efe, han sumado este miércoles sus fuerzas en la constitución del patronato de FundéuRAE, para la defensa del buen uso de la lengua en los medios de comunicación.

El pasado 25 de junio la Real Academia Española (RAE) y la Agencia EFE alcanzaron un acuerdo para relanzar la Fundación del Español Urgente (Fundéu) y colaborar "en la defensa del mejor uso de la lengua por los medios de comunicación en español, especialmente en España y América", a través de la fundación que ha pasado a denominarse FundéuRAE.

Y este miércoles se ha constituido el Patronato que gestionará FundéuRAE y que está integrado por el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado (como presidente); la presidenta de la Agencia EFE, Gabriela Cañas (vicepresidenta), el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, los académicos José María Merino, Soledad Puértolas, Carme Riera y el periodista y escritor Álex Grijelmo, impulsor de la Fundéu.

La directora de Comunicación de la RAE, Olivia Piquero, asume la dirección de FundéuRAE.

Son "las tres instituciones más fundamentales para la gestión y la potencia del español, una vinculada a los medios de comunicación, como ningún otro medio en España, y las dos instituciones líderes de la gestión y el trabajo en la mejora y conservación de nuestra lengua", señaló Muñoz Machado.

El director de la RAE explicó que se trata de potenciar y fortalecer una institución como la Fundéu "que ya lleva años trabajando por la lengua y haciéndolo muy bien. Coincide en muchos puntos con la que desarrolla la RAE y hemos decidido coordinarnos mejor y hacernos más fuertes juntos, de forma que Fundéu trabajará con una participación más fuerte de la Real Academia".

Muñoz Machado consideró que "no se puede tener un patronato más representativo" que el nombrado este miércoles para poder dirigir "esta notable institución" que trabajará en los aspectos lingüísticos de los medios de comunicación,

"El lenguaje de los medios de comunicación exige trabajo y cuidado, hace falta estar siempre atentos a un buen uso del idioma", advirtió el director de la RAE, que consideró que los medios de comunicación "pueden corromper el idioma de forma muy fácil dejándose llevar por modas y no ateniéndose a las reglas. Es importante que los medios de comunicación den ejemplo del buen cumplimiento de las reglas que disciplinan nuestra lengua, que no permitan que se produzcan corrupciones ni abandonos".

La presidenta de la Agencia EFE, Gabriela Cañas, expresó su entusiasmo por esta nueva etapa del proyecto de FundéuRAE, que supone la continuidad de Fundéu, "una joya que se creó en 2005 entre la RAE y la Agencia Efe para defender el español".

Una etapa en la que se trata de "reforzar la alianza que ya había entre la RAE y Efe, con la participación del Instituto Cervantes", recalcó Cañas, quien añadió que "no hay otra institución para defender el español como la RAE y no hay otra institución tan importante como Efe para difundir el español en el mundo".

El buen uso del lenguaje en los medios de comunicación es para la presidenta de Efe y vicepresidenta de FundéuRAE una "asignatura" que hay que seguir estudiando cada año.

"El desafío, la dificultad que tenemos los periodistas es la inmediatez que nos exigen los medios al tiempo que surgen los acontecimientos y nuevos lenguajes que tenemos que adoptar", explicó Cañas.

Ese desafío, recordó, es el que generó en su momento la idea de Fundéu: "los periodistas trabajamos a tiempo récord para hacer las cosas y los errores se producen. Y lo que trata Fundéu precisamente es de adaptar esas nuevas dinámicas de la lengua para mantenerla de forma correcta y, por eso, trabajar codo con codo con la RAE es fundamental".

Cañas destacó la combinación óptima de los miembros del patronato de FundéuRAE y explicó que se trata de "mantener un trabajo que se ha hecho muy bien en los últimos años y que quizá necesitaba un reciclado que lo ponga otra vez en valor ".

La fuerte presencia de la Agencia Efe en Latinoamérica hace también que FundéuRAE sea una herramienta muy utilizada como lo demuestra que un porcentaje muy elevado de las consultas procedan de países latinoamericanos: "para nosotros es un orgullo y queremos mantenerlo e incluso aumentarlo", recalcó Cañas.

Creada en 2004 a partir del Departamento del Español Urgente de EFE, operativo desde 1980, la Fundéu comenzó en febrero de 2005 a desarrollar su vigilancia del uso del idioma en los medios de comunicación, tanto españoles como latinoamericanos, publica informes y análisis para los periodistas de los medios públicos y funciona como una consultora ante las dudas planteadas en el uso de la lengua.

La RAE tiene como principal misión velar por la unidad de la lengua española y entre sus labores más destacadas está la elaboración del Diccionario, la Gramática y la Ortografía, diccionarios de léxico especializado y la difusión de textos importantes para el conocimiento de la lengua.

La Agencia EFE distribuye información española e internacional en España y en todo el mundo, especialmente en Iberoamérica y en aquellas áreas en que se utilice el idioma español.

Instituciones que estrechan desde este miércoles su colaboración para el buen uso del español: "tenemos una lengua muy hermosa y hace falta cuidarla", concluyó Muñoz Machado.