La reacción de Anita Matamoros a las últimas declaraciones de Kiko hablando de su distanciamiento

19/02/2019 Anita Matamoros se muestra muy discreta ante las nuevas declaraciones de su padre



MADRID, 16 (CHANCE)



Kiko Matamoros reaparecía este fin de semana dando jugosas entrevistas en "Sábado Deluxe" y "Viva la vida". En ellas, el polémico colaborador ha vuelto a hablar de su distanciamiento con su hija Anita y ha revelado que el motivo por el que no habla con ella es su buena relación con Javier Tudela padre. Y es que, según Kiko, el empresario habría agredido a Makoke cuanto ésta estaba embarazada de Anita, por lo que no entiende que su hija se pasee en el barco de este señor.



Hoy, tenemos la reacción de Anita a las últimas declaraciones de su padre. La influencer, muy seria y molesta con nuestras preguntas, asegura que "no voy a comentar nada al respecto". Muy sincera, la hija pequeña de Matamoros confiesa que "no quiero decirte nada porque entonces se hace esto más gordo".



