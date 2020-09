Jueza de EE.UU. niega libertad a exgobernador mexicano pedido en extradición

El exgobernador de Chihuahua (México) César Duarte. EFE/Jonathan Fernández/Archivo

Miami, 16 sep (EFE).- La jueza estadounidense Lauren F. Louis, a cargo del juicio de extradición del exgobernador de Chihuahua (México) César Duarte, acusado en su país de desvío de dinero y delitos electorales, rechazó su libertad bajo fianza.

Duarte, preso en Miami desde el pasado 8 de julio, tendrá el próximo 10 de noviembre la "audiencia final de extradición" en una corte de Miami por los delitos de "malversación agravada y conspiración agravada", según los documentos de corte a los que Efe tuvo acceso este miércoles.

Según la jueza, el mexicano "debe permanecer en custodia de los Marshal de Estados Unidos (policía de los tribunales) hasta nueva orden de la corte".

Louis apoyó la solicitud del fiscal Jason Wu, que representa al Gobierno de México, al señalar que no existen "circunstancias especiales" para la puesta en libertad de Duarte, quien ha alegado "persecución política" de su sucesor en el cargo, Javier Corral Jurado.

El fiscal Wu ha expuesto que existe "peligro de fuga" de Duarte y dijo que el mexicano ha perjudicado a una gran comunidad con transferencias de más de 6 millones de dólares que hizo como gobernador a dos empresas en las que era el accionista mayoritario.

En ese sentido, la jueza señaló en su fallo, fechado este lunes el 14 de septiembre, que "la ausencia de evidencia de una huida anterior (de Duarte) no es suficiente para demostrar que no corre el riesgo de huir ahora".

La defensa de Duarte había señalado que él estaba "cooperando" con el Gobierno estadounidense desde hacía más de tres años, argumento que la jueza tampoco tuvo en cuenta para una posible liberación.

Por otro lado, la jueza invalidó también el argumento de que la pandemia de la COVID-19 impide una apropiada defensa de Duarte, debido a las restricciones de visitas en la prisión.

El mexicano ha sido señalado en su país junto a otros miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de desviar casi 13,5 millones de dólares a campañas políticas, de acuerdo con una denuncia del gobernador Corral.