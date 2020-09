José Carlos Bernal, marido de Carmen Borrego, al límite tras los últimos ataques de Antonio David

16/09/2020 José Carlos Bernal es uno de los grandes apoyos de Carmen Borrego tras la salida a la luz de su hermano anónimo y su polémica separación de su primer marido EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 16 (CHANCE)



Antonio David Flores ha comenzado una auténtica batalla campal contra Carmen Borrego después de que ésta asegurase en una exclusiva que Rocío Carrasco no perdonaría jamás a su hija Rocío. El padre de la joven, muy enfadado, ha decidido atacar donde más le duele a la hija menor de Teresa Campos, hablando de su polémico divorcio con el padre de sus hijos y de la existencia de un hermano anónimo al que, supuestamente, las Campos habrían escondido porque se avergüenzan de él.



Carmen, afectada por los últimos acontecimientos y los aspectos de su pasado que han salido a la luz, ha evitado dejarse ver en los últimos días. Sin embargo, hemos podido hablar con su marido, José Carlos Bernal El empresario es uno de los apoyos fundamentales con los que cuenta la colaboradora de "Viva la vida", que se enfrenta a uno de sus momentos más complicados desde que comenzó a ser personaje público. Sin embargo, muy discreto, evita pronunciarse sobre los ataques de Antonio David.



Visiblemente molesto, José Carlos pide por favor, en reiteradas ocasiones, que le dejemos en paz porque no quiere hablar. No te pierdas su reacción ante nuestras preguntas