Johnson dice que la UE no negocia "de buena fe" la futura relación

El primer ministro británico, Boris Johnson. EFE/Will Oliver/Archivo

Londres, 16 sep (EFE).- El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo este miércoles que no cree que la Unión Europea (UE) negocie "de buena fe" la futura relación bilateral, motivo por el que su Gobierno ha impulsado una polémica ley para alterar partes del acuerdo del Brexit suscrito el pasado enero.

En una comparecencia ante la comisión de enlace de la Cámara de los Comunes, integrada por los presidentes de los distintos comités, Johnson adujo que la UE no ha querido ofrecer "garantías" de que no dificultará la circulación de bienes dentro del Reino Unido si no hay pacto comercial británico-comunitario al fin del periodo de transición, el 31 de diciembre.

Con el objetivo de evitar que "rompan el país", su Ejecutivo ha presentado el Proyecto de ley del mercado interno que regularía el comercio interior en ausencia de tratado bilateral y otorga poderes a los ministros para anular ciertas disposiciones incluidas en el protocolo sobre Irlanda del Norte del acuerdo de retirada.

Este proyecto, que el Gobierno admite que vulnera la legislación internacional, pretende proteger al Reino Unido "de interpretaciones extremas" del protocolo norirlandés, diseñado para evitar erigir una frontera física en la isla de Irlanda, afirmó.

A preguntas de los diputados, Johnson aseguró también que el Gobierno aplicará "recíprocamente" aranceles a las importaciones de la UE si no se llega a un acuerdo comercial en el plazo previsto, lo que en su opinión aún es posible.

El proyecto de ley del mercado interno del Reino Unido, que afronta enmiendas la semana próxima tras superar el lunes su primer trámite en los Comunes, motivó la dimisión del jefe del departamento legal del Gobierno, Jonathan Jones, y también ha presentado su renuncia el abogado general para Escocia, Richard Keen.

Johnson confirmó ante la comisión parlamentaria que "continúan las conversaciones" para evitar la marcha de Keen, que podría desencadenar una inoportuna crisis para el Gobierno.

Mientras continúan las negociaciones para un acuerdo comercial británico-comunitario, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, volvió a recalcar hoy a Londres que no puede "unilateralmente" cambiar o incumplir el acuerdo del Brexit, y recordó las palabras de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher de que su país "no rompe tratados".

Por su parte, el ministro británico de Exteriores, Dominic Raab, está en Washington para defender el plan del Gobierno, después de que la semana pasada la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, advirtiera de que el Congreso de EE.UU. no aprobará un tratado de libre comercio entre los dos países si se vulnera el protocolo que pondría en riesgo el acuerdo de paz de Irlanda del Norte.