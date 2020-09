Fútbol.- El Barça gana al Girona (3-1) con doblete de Messi como 'falso 9'

16/09/2020 El jugador blaugrana Leo Messi y su entrenador en el FC Barcelona, Ronald Koeman, en el amistoso de pretemporada contra el Girona FC en el Estadi Johan Cruyff DEPORTES FC BARCELONA



BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona ha superado este miércoles al Girona FC (3-1), en el Estadi Johan Cruyff, en un segundo partido amistoso de pretemporada en el que Leo Messi anotó un doblete ejerciendo de 'falso 9' y en el que también destacaron Coutinho o Pedri, que entró de refresco.



Tardó poco en decantarse el partido a favor de un Barça que en el minuto 5 ya avisó con un disparo al larguero de Philippe Coutinho. El brasileño, después de un primer intento de Leo Messi, fue quien abrió la lata, en el minuto 21, después de una buena triangulación entre Messi, Trincao --que fue de más a menos-- y el propio Coutinho.



Ronald Koeman siguió apostando por un 4-2-3-1, pero laxo y capaz de mutar, sobre todo en la salida de balón. En general, el Barça funcionó muy bien en su faceta ofensiva, pero flojeó bastante atrás, sobre todo en el gol encajado que nació de una pérdida de Frenkie De Jong.



Pero Leo Messi, por mucho que haya querido irse este verano, prometió entrega y ya la da. Fue uno de los nueve sustituidos en el minuto 63, pero antes dejó grandes pases y dos goles. El primero, de bella factura para poner el 2-0 justo antes del descanso. Con la derecha, su pierna menos buena, ajustó el balón al palo y celebró que la trayectoria hiciera que entrara a gol.



Tras el descanso, Samu Saiz recortó diferencias para el Girona tras ese error defensivo del Barça. No obstante, los de Koeman siguieron con el control del esférico, también después de cambiar a casi todo el equipo.



Messi, sin duda el mejor, se encargó de poner el 3-1 definitivo en el minuto 51, aunque ayudado por un rebote de su disparo en el defensa del Girona Ramalho. Ya no hubo más goles, pero sí destellos de Ousmane Dembélé y de un Pedri, muy activo, que sigue dejando detalles de su gran calidad y se acercó a un gol que no llegó.