Emisiones de deuda corporativa suben a récord de US$2,6 billones

(Bloomberg) -- El covid-19 llevó a bancos centrales de todo el mundo a expandir la oferta de dinero y empujó los rendimientos de bonos a mínimos históricos. Bajo ese escenario, las compañías vendieron un volumen récord de bonos este año.

Las empresas a nivel mundial ya han vendido más de US$2,61 billones de bonos en diversas monedas desde enero, superando récords anuales anteriores, según datos compilados por Bloomberg. Las emisiones del año pasado sumaron cerca de US$2,59 billones.

Las ofertas no dan tregua. Se espera que compañías con grado de inversión vendan más de US$9.000 millones en bonos en EE.UU., incluida una oferta de US$2.500 millones de Hyundai Capital America, una unidad del fabricante automotriz surcoreano Hyundai Motor Co., y una de US$1.000 millones en bonos verdes de Verizon Communications Inc. Delta Air Lines Inc., calificada con nivel del basura, planea vender cerca de US$6.000 millones en bonos de grado de inversión respaldados por su programa de viajero frecuente.

El ritmo de la emisión de bonos con grado de inversión ha sido lo suficientemente rápido como para alentar a más estrategas a elevar sus pronósticos de emisiones para todo el año en EE.UU. La semana pasada, JPMorgan Chase & Co. elevó su pronóstico de oferta para 2020 a US$1,74 billones desde US$1,577 billones.

Aun así, las compañías han recaudado tanto dinero en los últimos meses que el ritmo actual de emisión podría desacelerarse más adelante en el año, dijo David Knutson, director de investigación crediticia para las Américas en Schroder Investment Management.

“Si estos fondos se vacían lentamente por necesidades operativas de caja, se esperaría que las emisiones sean muy modestas para el resto del año”, dijo Knutson.

La prima de riesgo promedio, o el spread, de los bonos en dólares con grado de inversión en EE.UU. ha caído desde un máximo de una década de 3,73 puntos porcentuales a fines de marzo a aproximadamente 1,29 puntos porcentuales el martes, según datos del índice Bloomberg Barclays. El indicador ahora está cerca del mínimo desde principios de marzo, cuando las primas de riesgo comenzaron a subir.

