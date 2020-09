El primer ministro Abe envía un mensaje de gratitud antes de dejar el puesto

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, anuncia su renuncia en una conferencia de prensa en la residencia oficial del primer ministro en Tokio, Japón, el 28 de agosto de 2020, por problemas de salud. EFE/EPA/FRANCK ROBICHON /Archivo

Tokio, 16 sep (EFE).- El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, transmitió hoy un mensaje de gratitud horas antes de abandonar el puesto, cuando se confirme a Yoshihide Suga como sucesor, en el que recordó sus años de gestión y agradeció el apoyo recibido.

"Desde que volví al cargo he pasado cada día haciendo lo posible para revitalizar la economía y la diplomacia con el fin de proteger los intereses de Japón", dijo este miércoles Abe en declaraciones a los periodistas a su llegada a primera hora al Kantei, la residencia oficial del primer ministro de Japón.

Abe agradeció el apoyo recibido desde que volviera al poder en diciembre de 2012 y pidió que se traslade a la nueva Administración.

"Hoy nacerá el Gabinete de Suga, pero me gustaría pedirles su firme apoyo y comprensión", dijo el respecto el mandatario.

Preguntado por su estado de salud y la colitis ulcerosa crónica que motivó su renuncia, tanto en esta ocasión como en su primer y breve mandato de 2006 a 2007, Abe señaló que el tratamiento está siendo efectivo y se está recuperando.

"Me gustaría apoyar a la Administración Suga como miembro de la Dieta (parlamento japonés)", añadió el político, en declaraciones recogidas por la cadena pública NHK.

Abe hizo estas declaraciones horas después de compartir un vídeo a través de la cuenta oficial del Kantei en la red social Twitter, en el que agradecía los "Me gusta" y comentarios publicados a través de la plataforma que, dijo, animaron a su Gabinete a asumir desafíos.

"Todavía hay desafíos pendientes, pero, al mismo tiempo, he intentado y logrado cumplir tareas difíciles que dividen la opinión nacional", dice Abe en la grabación.

El metraje, de aproximadamente un minuto, muestra imágenes de sus últimos años al frente del Ejecutivo, como sus apariciones en la carrera por organizar los Juegos Olímpicos de 2020, la visita del expresidente de EE.UU. Barack Obama a Hiroshima o sus asistencias a cumbres del G7 y G20 y reuniones con mandatarios de todo el mundo.

"Muchas gracias a todos por estos casi ocho años", concluye Abe, antes de hacer una reverencia y bajar el telón a la Administración ininterrumpida más larga registrada hasta el momento en el país.