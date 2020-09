El Parlamento Europeo da luz verde a emitir deuda para financiar el fondo de recuperación de la UE

Vista del Parlamento Europeo. EFE/Patrick Seeger/Archivo

Bruselas, 16 sep (EFE).- El Parlamento Europeo (PE) dio este miércoles el primer paso para permitir la puesta en marcha del Fondo de Recuperación pos-pandemia de la Unión Europea (UE) al respaldar que se eleve el techo de recursos propios del presupuesto para poder emitir deuda común y financiar así las ayudas.

Los líderes de la UE acordaron en julio un plan de reconstrucción sustentado en este nuevo fondo de 750.000 millones de euros y en un presupuesto comunitario de 1,074 billones para 2021-2027.

Pero para echar a rodar necesita el visto bueno de la Eurocámara, que además tiene poder para enmendar varias de las legislaciones que componen el paquete.

El Parlamento dio hoy un paso imprescindible por su parte al adoptar en pleno - por 455 votos a favor, 146 en contra y 88 abstenciones- una resolución a favor de la decisión de aumentar el techo de recursos propios del presupuesto 2021-2027 al 2 % de la renta nacional bruta conjunta de la UE, lo que generará el margen fiscal necesario para que la Comisión Europea emita deuda.

Esta legislación es la base para que el fondo pueda empezar a financiarse y la opinión de la Eurocámara, aunque no vinculante, es indispensable para que los Parlamentos nacionales puedan comenzar su ratificación.

El eurodiputado portugués José Manuel Fernandes (PPE), ponente del informe, destacó que se trata de una decisión "histórica" porque permitirá que "por primera vez la Comisión vaya a los mercados" para tomar prestados los 750.000 millones del fondo, de los que 390.000 millones serán subvenciones para que los países hagan frente al COVID.

Fernandes pidió en una rueda de prensa al Consejo de la UE que ponga en marcha "incluso esta misma semana" el proceso de ratificación para que el dinero llegue cuanto antes.

En su resolución los eurodiputados recuerdan además que la deuda emitida tendrá que ser devuelta y para ello reclaman establecer nuevos recursos propios para el presupuesto europeo, de modo que a finales de 2027 se hayan introducido suficientes como para costear este reembolso sin tener que recortar futuros programas o cargar más a los ciudadanos para pagarlo.

El único nuevo recurso que estará vigente al inicio de 2021 según el acuerdo de julio será un gravamen sobre el plástico no reciclado que pagarán los Estados, pero el Parlamento pide introducir varios más y fijar ya un calendario jurídicamente vinculante para aplicarlos.

Al inicio de 2021 querría tener en marcha un recurso basado en la ampliación del sistema europeo de comercio de derechos de emisiones (ETS, en inglés) y en enero de 2023 una tasa a los servicios digitales y un mecanismo de ajuste del carbono en frontera, que grave las emisiones de importaciones de países con regulaciones medioambientales más laxas.

Para 2024 pide una tasa a las transacciones financieras y para 2026, una contribución de los Estados basada en la introducción de una base común consolidada del impuesto de sociedades, medida que lleva años sobre la mesa sin aprobarse.

"Es un calendario ambicioso y realista", dijo la eurodiputada liberal francesa Valerie Hayer, también ponente del informe, quien recordó que sin avanzar en el tema de recursos propios el PE no dará su consentimiento al presupuesto plurianual.

El acuerdo de líderes de julio ya prevé que en 2023 se introduzcan un mecanismo de ajuste de carbono y una tasa digital y plantea para más adelante, aunque sin fecha, ampliar el ETS o una tasa a las transacciones financieras.