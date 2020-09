El líder uruguayo Nacional visita a un Racing con tres bajas por coronavirus

En la imagen, jugadores de Nacional de Uruguay. EFE/Federico Anfitti/Archivo

Buenos Aires, 16 sep (EFE).- Nacional, que lidera el campeonato uruguayo y tiene a su goleador y capitán Gonzalo Bergessio en un gran momento, visitará este jueves en la tercera jornada del Grupo 6 de la Copa Libertadores al Racing Club argentino, que no juega desde hace medio año y sufre tres bajas por coronavirus.

Argentinos y uruguayos lideran el Grupo 6 con seis puntos cada uno porque vencieron a Estudiantes de Mérida y a Alianza Lima, que no sumaron puntos.

Nacional es líder del torneo uruguayo tras doce jornadas con 23 puntos, dos más que Rentistas (que debe 70 minutos de un partido suspendido por lluvia).

Desde la vuelta del fútbol, disputó nueve partidos y no perdió ninguno.

El delantero argentino Gonzalo Bergessio es el goleador del torneo con diez goles.

También se destaca en la delantera Sebastián 'Papelito' Fernández, con pasado en el fútbol argentino y español.

Los dirigidos por Gustavo Munúa vencieron el domingo a Danubio por 2-0 y llegan motivados al duelo con 'la Academia'.

La principal preocupación de los uruguayos es que en Argentina los casos de coronavirus siguen en aumento.

"Estamos en un estado de alerta y tomaremos el máximo de precauciones. Tenemos que cumplir a rajatabla todos los protocolos. Estamos en eso y trataremos de cerrar todo para que no suceda nada. Sí crea incertidumbre los casos positivos en Racing, no sé si de miedo pero de posibilidades de contagio, está abierta la posibilidad de contagio", dijo Jorge Giordano, secretario técnico de Nacional, en diálogo con ESPN.

En el último mercado de pases dejó el club el delantero Cristian Duma.

Racing Club, por su parte, sufrió tres bajas por coronavirus, la última de ellas esta semana.

Primero dieron positivo el lateral derecho Iván Pillud (uno de los referentes del equipo) y el centrocampista juvenil Lucas Núñez.

Esta semana se sumó a la lista el volante derecho Matías Zaracho, quien también estará ausente ante Alianza Lima, el 23 de septiembre.

Además, el portero suplente Javier García no renovó su contrato y fichó por Boca Juniors, por lo que el club contrató al también arquero Matías Ibáñez.

En los últimos entrenamientos el técnico, Sebastián Beccacece, paró un equipo con tres delanteros: Héctor Fértoli, Nicolás Reniero y el goleador e ídolo Lisandro 'Licha' López, de 37 años.

En la cuarta jornada, Nacional visitará el 22 de septiembre al Estudiantes de Mérida y Racing Club jugará, al día siguiente, ante Alianza Lima en Perú.

- Alineaciones probables:

Racing Club: Gabriel Arias; Walter Montoya, Mauricio Martínez, Leonardo Sigali, Eugenio Mena; Marcelo Díaz, Leonel Miranda, Agustín Rojas; Nicolás Reniero, Lisandro López y Héctor Fértoli.

Entrenador: Sebastián Beccacece.

Nacional: Sergio Rochet; Armando Méndez, Guzmán Corujo, Vinicius, Agustín Oliveros; Claudio Yacob, Gabriel Neves, Alfonso Trezza, Santiago Rodríguez, Gonzalo 'Chory' Castro; y Bergessio.

Entrenador: Gustavo Munúa.

Árbitro: el brasileño Anderson Daronco, asistido por sus compatriotas Fabricio Vilarinho y Rafael Alves.

Estadio: Presidente Perón, conocido como 'El Cilindro de Avellaneda", ubicado en la provincia de Buenos Aires y con capacidad para unos 51.000 espectadores.

Hora: 17.00 local (20.00 GMT).