El Everton, sin James, elimina al equipo de Beckham en la Copa de la Liga

EFE/EPA/Cath Ivill

Londres, 16 sep. (EFE).- El Everton, sin James Rodríguez, que no estuvo convocado, eliminó al Salford City, del que es propietario David Beckham, en la segunda ronda de la Copa de la Liga (3-0).

El jugador colombiano, después del gran partido que jugó en su debut ante el Tottenham, descansó y no estuvo presente en el partido copero.

Pese a ello, el Everton no tuvo problemas para eliminar al modesto Salford, de League Two (Cuarta división inglesa), con dos goles de Moise Kean y uno de Gylfi Sigurdsson.

El Salford se hizo conocido tras ser adquirido por una serie de jugadores del Manchester United como Beckham, Nicky Butt, Paul Scholes, Gary Neville y Ryan Giggs.

En la siguiente ronda, el Everton se medirá al Fleetwood, de League One (Tercera división inglesa).