El dueño de los Rockets mantiene la confianza en Morey que elegirá al nuevo entrenador

En la imagen, el dueño de los Rockets de Houston, Tilman Fertitta. EFE/Marcelino Benito/Archivo

Houston (EE.UU.), 15 sep (EFE).- El dueño de los Rockets de Houston, Tilman Fertitta, confirmó este martes que tiene toda la confianza en el gerente general, Daryl Morey, quien será el responsable de llevar adelante todo el proceso de selección del nuevo entrenador que ocupe el puesto dejado vacante por Mike D'Antoni.

En declaraciones a la cadena de televisión CNBC, Fertitta rechazó todas las especulaciones sobre la salida de Morey después de la eliminación de los Rockets en las semifinales de la Conferencia Oeste frente a Los Angeles Lakers.

"El trabajo de Daryl Morey es seguro y estoy convencido de que elegirá al entrenador adecuado", destacó. "Avanzaremos como equipo ganador".

El contrato de D'Antoni expiró al final de la temporada después de que las discusiones de extensión se interrumpieran el verano pasado.

Sobre Morey hubo especulaciones en toda la liga con respecto a su futuro con los Rockets, desde que su tweet apoyando a los manifestantes en Hong Kong en octubre dañó las relaciones comerciales de la NBA y los Rockets con China, lo que le costó a Fertitta millones de dólares en dinero de patrocinio.

Sin embargo, Fertitta siempre ha sido firme en que estaba comprometido con Morey, a quien considra el "mejor" de la liga en su puesto.

Morey, de 48 años, ha sido el gerente general de los Rockets desde 2007-08, y Houston no ha tenido un récord perdedor durante su mandato, avanzando a los playoffs en cada una de las últimas ocho temporadas.

El gerente general de los Rockets firmó una extensión de contrato de cinco años en marzo del 2019.

Esta será la cuarta búsqueda de entrenador que Morey ha realizado con los Rockets, pero la primera desde que Fertitta compró la franquicia.

Fertitta dejó en claro que Morey será el principal responsable de la contratación para reemplazar a D'Antoni, de 69 años, cuyo récord de 217-101 con los Rockets le dio el mejor porcentaje de victorias (68,2) en la historia de la franquicia.

"Personalmente no sabría qué entrenador contratar", reconoció Fertitta en CNBC. "Es por eso que tienes un equipo de operaciones de baloncesto compuesto por media docena de personas que usan todo tipo de análisis y experiencia. Me harán una recomendación. Yo soy el que cierra la sesión".

Fertitta explicó que desconoce todo el proceso de selección de un entrenador de baloncesto.

"Para tener éxito en los negocios, y lo digo en mi libro, es mejor que sepas lo que sabes, pero lo más importante, lo que no sabes. Eso es lo que me sucede cuando se trata de baloncesto", subrayó Fertitta, cuyos negocios de restaurantes, hoteles y casinos han sufrido perdidas millonarias debido a la pandemia de la COVID-19.