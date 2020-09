Ecuador.- Viteri renuncia a postularse a vicepresidenta de Ecuador un día después de anunciar su candidatura

15/03/2019 ELECCIONES ECUADOR POLITICA SUDAMÉRICA ECUADOR SOCIEDAD TWITTER



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



María Elsa Viteri, ministra de Economía y Finanzas de Ecuador durante el mandato de Rafael Correa, ha renunciado este martes a su candidatura a la Vicepresidencia del país, un día después de anunciar su intención de presentarse para el cargo.



En una serie de mensajes publicados en su cuenta de Twitter, Viteri ha explicado que su presencia puede interpretarse como "dañina" para el proyecto político de su partido, Centro Democrático, por lo que ha decidido hacer "a un lado" su "entusiasmo, compromiso y dedicación en aras del éxito del proyecto".



"Mi responsabilidad con el pueblo será cumplir con el deseo de quienes deciden hoy que no hago bien al proyecto, no lo dañaré con mi presencia", ha reiterado, al tiempo que ha agradecido las muestras de apoyo y ha rechazado al "minúsculo grupo" que "ha intentado poner en duda" su coherencia ideológica.



Viteri, cuyo compañero de fórmula iba a ser Andrés Arauz, anunció su candidatura a la Vicepresidencia este lunes. Sustituiría a Correa, después de que un tribunal ratificara la condena por corrupción del expresidente, lo que le inhabilita para ser candidato a las elecciones.



El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador debe aceptar las precandidaturas como paso previo a la inscripción formal de candidatos a las elecciones a partir del 18 de septiembre.



Correa aseguró hace unos días que la ratificación de su condena no impediría al Centro Democrático "arrasar" en los comicios, que están previstos para febrero de 2021.