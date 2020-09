Disparos de cohetes desde Gaza buscan "impedir" la "paz" con los países del Golfo (Netanyahu)

Los disparos de cohetes de las últimas horas desde la Franja de Gaza hacia territorio israelí buscan "impedir" la "paz" de Israel con los países árabes del Golfo, declaró este miércoles el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

"No me sorprende que los terroristas palestinos hayan disparado contra Israel justo en el momento de esta ceremonia histórica. Quieren impedir la paz, pero no lo lograrán", declaró Netanyahu en un comunicado. Los disparos de cohetes desde la Franja de Gaza coincidieron con la firma de acuerdos de normalización de relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos y Baréin en Washington.

