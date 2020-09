Delta recauda US$9.000M en mayor acuerdo de deuda de aerolíneas

(Bloomberg) -- Delta Air Lines Inc. está recaudando US$9.000 millones en el mayor acuerdo de deuda en la historia de la industria de la aviación, a medida que la aerolínea obtiene un apoyo masivo de los inversionistas para superar la pandemia.

Este monto es superior al original de US$6.500 millones, que estaba compuesto por US$4.000 millones en bonos y US$2.500 millones en préstamos. Ambos estarán respaldados por el programa de viajero frecuente de Delta, un compromiso popular de garantía inspirado por United Airlines Holdings Inc.

La deuda ayudará a aumentar la liquidez de Delta, que gasta alrededor de US$750 millones en efectivo al mes, mientras que los volúmenes de pasajeros se encuentran en 30% de los niveles del mismo período del año pasado, según un memo enviado el martes por el director ejecutivo, Ed Bastian. Con el nuevo financiamiento, Delta no tiene la intención de tomar un préstamo adicional respaldado por el Gobierno de Estados Unidos en virtud de la Ley CARES.

Delta está buscando préstamos a través de bonos con vencimiento a cinco años que podrían rendir alrededor de 4,75%, y otra parte en bonos con vencimiento a ocho años que se comercializan cerca de 5%, según una persona con conocimiento del asunto. Tienen calificaciones de grado de inversión y se espera que el miércoles se fije el precio, dijo la persona, que pidió no ser identificada ya que los detalles son privados.

Goldman Sachs Group Inc. es el administrador principal de la venta de bonos, mientras que Barclays Plc lidera el componente de préstamos. Dichos compromisos vencen el miércoles.

Nota Original:Delta to Borrow $9 Billion in Largest Airline Debt Deal Ever

