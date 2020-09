16/09/2020 Coronavirus.- Argentina supera los 570.000 casos y se acerca a los 12.000 fallecidos por coronavirus. El Ministerio de Salud de Argentina ha confirmado este martes 11.892 nuevos contagios por COVID-19, lo que significa que son ya 577.338 el total de casos acumulados, mientras que los fallecidos a causa del coronavirus son 11.852, tras la 142 muertes registradas en las últimas 24 horas. POLITICA SUDAMÉRICA ARGENTINA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL ROBERTO ALMEIDA AVELEDO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHO



El Ministerio de Salud de Argentina ha confirmado este martes 11.892 nuevos contagios por COVID-19, lo que significa que son ya 577.338 el total de casos acumulados, mientras que los fallecidos a causa del coronavirus son 11.852, tras la 142 muertes registradas en las últimas 24 horas.



Hasta la fecha, del total de casos acumulados hay ya 438.883 personas han logrado superar la enfermedad, aunque hay otras 3.049 que se encuentran todavía hospitalizadas bajo cuidados intensivos.



La ocupación hospitalaria a nivel nacional es del 59,8 por ciento, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el epicentro de la pandemia con más del 90 por ciento de los casos en Argentina, es del 68,1 por ciento.



La provincia de Buenos Aires acumula 342.653 casos acumulados, después de los últimos 6.001 diagnosticados, mientras que la Ciudad porteña cuenta con 112.856, tras sumar 1.010 en el último día.



Por su parte, Santa Fe es la otra región más golpeada, con más de 20.500 casos acumulados; por delante de Mendoza y Córdoba ambas con cifras que oscilan entre los 15.700 positivos.



En las últimas horas, las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires han hecho llegar al Gobierno de Argentina una nueva propuesta para retomar las clases, pero al aire libre, utilizando los patios y las terrazas de lugares gastronómicos, tal y como ha señalado el periódico 'La Nación'.



La medida repercutiría en unos 6.500 alumnos que no han podido continuar con las clases de manera telemática por falta de medios desde que se decretó el cierre de las escuelas el pasado 13 de marzo en medio del estallido mundial de la pandemia del nuevo coronavirus.



"No nos podemos resignar a terminar el año sin que los chicos vuelvan a clase. La escuela no es solo un espacio físico, un aula con pupitres. Es un lugar de encuentro, de referencia comunitaria y de contención fundamental en muchos aspectos", ha defendido la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña.



La iniciativa prevé el uso de espacios públicos, como plazas y polideportivos al aire libre, en grupos de diez estudiantes que podrán participar en talleres de lectura, actividades de apoyo, clases convencionales, pero de menor reducción, y todo ello bajo la supervisión de docentes y pedagogos.



Por su parte, el ministro de Educación de Argentina, Nicolás Trotta, ha asegurado que desde el Gobierno se estudiará la propuesta de las autoridades porteñas, pero ha anunciado que se hará llegar material informático a las familias que lo necesiten para que los más jóvenes puedan continuar con las clases.



"La escuela debe ir a los hogares de quienes más lo necesitan. El Estado debe estar presente y garantizar el derecho a la educación. Estas computadoras que entregaremos a los 6.500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes son un gran aporte para garantizar la continuidad pedagógica y reducir la brecha digital en los sectores más vulnerables de la ciudad", ha señalado.