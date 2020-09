China espera vacuna contra virus para noviembre, según experto

(Bloomberg) -- La vacuna contra el coronavirus estará lista para uso público en noviembre o diciembre en China, dijo esta semana la principal científica de seguridad biológica del país, una fecha que convertiría al gigante asiático en uno de los primeros en el mundo en alcanzar el hito.

Los ensayos clínicos de fase final de varias vacunas experimentales han avanzado sin problemas, dijo el martes Wu Guizhen, experta jefe de bioseguridad del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China, en una entrevista con la televisión estatal. Ella misma se vacunó en abril y no ha sentido “nada anormal”.

La proyección llega en medio de los dichos del martes del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre que una vacuna contra el coronavirus podría estar lista dentro cuatro semanas, lo que ha provocado tanto esperanza como alarma. Dado que la devastación económica que han provocado las medidas de contención es demasiada carga para muchos Gobiernos, ha aumentado la presión política para que los laboratorios farmacéuticos lancen rápidamente sus vacunas.

Dos plantas de producción de vacunas contra el coronavirus en China ya recibieron la aprobación regulatoria, mientras que una tercera está en evaluación, dijo Wu.

China tiene cuatro de las nueve candidatas a vacunas que han avanzado a los ensayos de fase final en la carrera por la inmunización contra el covid-19. Sus vacunas experimentales han progresado rápidamente, incluso cuando Astrazeneca Plc suspendió la semana pasada los ensayos de una vacuna desarrollada con la Universidad de Oxford, la candidata favorita de occidente, luego de que un voluntario cayera enfermo. La farmacéutica con sede en el Reino Unido ya reanudó los ensayos en la mayoría de los países.

Mientras aumenta la preocupación de que el Gobierno de Estados Unidos intente aprobar una vacuna para uso público antes de las elecciones presidenciales de principios de noviembre, los principales laboratorios farmacéuticos del hemisferio occidental firmaron un compromiso para no presentar sus vacunas experimentales para aprobación regulatoria antes de demostrar su seguridad en ensayos de fase final.

Nota Original:China Expects Virus Vaccine to Be Ready in November, Expert Says

