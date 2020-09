Canal de televisión embargado en Nicaragua presenta los libros contables a un juez

El abogado Gustavo López (d) llega para presentar un documento de oposición a un juicio de embargo y los libros contables del Canal 12 a un juez hoy, en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres

Managua, 16 sep (EFE).- El Canal 12 de televisión, un medio de comunicación no oficialista que se encuentra embargado por el Gobierno de Nicaragua por una supuesta deuda de 21 millones de córdobas (607.990 dólares), presentó este miércoles un escrito de oposición al juicio y los libros contables ante la Justicia.

El abogado Gustavo López, representante de la empresa Nicavisión S.A, que opera el medio de comunicación, dijo a periodistas que ese escrito de oposición, entregado a Luden Martí Quiroz García, juez Tercero de Ejecución y Embargos de Managua, que decretó el embargo, piden una reducción del embargo.

El abogado explicó que el Estado, a través de la Dirección General de Ingresos (DGI), solicitó embargar los bienes y las cuentas bancarias de Nicavisión S.A. y de su propietario y administrador, el empresario Mariano Valle Peters, pero la cantidad embargada supera lo que están cobrando en concepto de reparo fiscal.

Según la defensa, el valor de los bienes embargados supera los 50 millones de córdobas (1,45 millones de dólares), una cifra mayor al reparo fiscal que cobran en concepto de ingresos no declarados entre los años 2011 a 2013.

"ES UNA AGRESIÓN A UN EMPRESARIO"

Por tanto, dijo que en el documento, además de los libros contables, piden al juez que, mientras cita a audiencia y dicta sentencia, se reduzca el embargo para que el Canal 12 de televisión siga operado.

Asimismo, el abogado sostuvo que Nicavisión S.A. no debe impuestos al Fisco y que para demostrarlo presentaron al juez una constancia de un contador público autorizado, "que certifica que todos los ingresos fueron declarados".

"Es un reparo ilegal y arbitrario" y "pensamos que es una agresión a un empresario de un sector tan delicado como es un medio de comunicación", comentó el abogado, que pidió a las autoridades reflexionar sobre ese caso.

El abogado explicó que el Canal 12 se encuentra "paralizado" porque no tiene capacidad económica para pagar el salario a los trabajadores, y que entre los bienes embargados se encuentra el edificio donde funciona la televisora, los vehículos, y los equipos.

La empresa de comunicaciones, que considera que el Estado "se escuda de manera arbitraria en políticas impositivas para reprimir", espera que el juez cite audiencia y dicte sentencia cuanto antes.

GOBIERNO HA EMBARGADO DOS CANALES Y DOS PROGRAMAS DE TV

El lunes, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió el embargo al Canal 12 de televisión, y señaló al "régimen" de Nicaragua de escudarse "de manera arbitraria en políticas impositivas para reprimir y silenciar a medios independientes conocidos por su periodismo crítico".

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, también se pronunció en contra de ese embargo, y tildó de "dictador" a Ortega, a quien señaló, además, de "redoblar la represión" contra la prensa independiente y la oposición en este país centroamericano.

El Estado de Nicaragua también mantiene embargado desde diciembre pasado el edificio donde funcionaba el canal de televisión 100 % Noticias, así como el edificio donde funcionaban las revistas digitales Confidencial y Niú y los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, que dirige Carlos Fernando Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), y ambos críticos con el Gobierno.

Datos de la no gubernamental Fundación Violeta Barrios de Chamorro indican que los ataques contra periodistas y medios independientes, que se incrementaron luego de las protestas masivas contra Ortega en abril de 2018, recrudecieron desde julio pasado, cuando se registraron 30 en un mes, una cantidad superior comparada con los 52 reportados en los tres meses anteriores.

Por su parte, el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), reportó 351 delitos contra la libertad de prensa y acceso a la información, entre marzo y julio pasados.