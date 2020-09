Boris Johnson afirma tener "esperanzas" de llegar a un acuerdo posbrexit con UE

El primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó el miércoles que confía cerrar un tratado comercial con la Unión Europea que evite una ruptura brutal a finales de año, pese a la tensión provocada por su controvertido proyecto de modificar el acuerdo de Brexit.

Una ruptura brutal al término del periodo de transición, el 31 de diciembre, "no es lo que quiere este país y no es lo que nuestros amigos y socios de la UE quieren de nosotros. Por lo tanto, tengo toda las esperanzas y las expectativas de que ese no será el resultado", aseguró ante un comité parlamentario.

acc/mis