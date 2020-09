Argentina no ve una "situación particular" que incite a la marcha de empresas

Una mujer camina hoy frente a un local cerrado de la aerolínea chilena Latam, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 15 sep (EFE).- El ministro argentino de Trabajo, Claudio Moroni, afirmó este martes que no ve "una situación particular" en el país que esté provocando la salida de empresas, después de que diversas multinacionales anunciaran en las últimas semanas su marcha o reducción de negocio en Argentina, que lleva más de dos años en recesión.

"No veo que haya una situación particular de Argentina que provoque la salida de empresas, sino que son decisiones empresariales tomadas por algunos motivos", expresó Moroni en una rueda de prensa en la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino en Buenos Aires.

Este lunes se conoció que la minorista chilena Falabella, que tiene también presencia en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay, analiza la entrada de un socio estratégico en Argentina y cerrará cuatro de sus 19 tiendas en el país, debido al impacto de la pandemia del coronavirus, que ha afectado sus resultados.

Esta decisión se suma a la de la también chilena Latam, aerolínea que en junio pasado decidió el cese de las operaciones de su filial en Argentina "por tiempo indeterminado", al señalar que "con las actuales condiciones de la industria local", agravadas por la pandemia, no se visualiza "la viabilidad de un proyecto sustentable".

EL GOBIERNO DICE QUE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL "ESTÁ REPUNTANDO"

El ministro de Trabajo reconoció que "hay empresas que se están retirando" del país, pero enfatizó que Latam "no es que decidió retirarse solo de la Argentina, sino que está en un proceso (concursal) muy especial" y entre esas decisiones "decidió cancelar parte de la operación argentina".

En cuanto a las otras empresas que han decidido irse o reducir sus actividades en el país, Moroni remarcó que Argentina, "en comparación con gran parte de los países", ha tenido "menor perdida de empleo".

"El consumo vemos que sigue funcionando razonablemente bien y la actividad industrial está repuntando", agregó el ministro, que compareció junto al titular de Salud, Ginés González García, y el secretario general de la Confederación General del Trabajo Héctor Daer para comunicar la extensión, por otros tres meses, del pago de un bono de 5000 pesos mensuales (66,5 dólares) para el personal de Salud, para compensar el aumento de trabajo durante la pandemia.

LAS CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Argentina, que entró en 2018 en una crisis con altos niveles de inflación, caída del consumo, aumento del desempleo y de la pobreza, y que va acompañada de fuertes restricciones cambiarias, se mantiene en la incertidumbre por el agravamiento de la situación económica por el coronavirus y las medidas para enfrentarlo, que han paralizado durante meses gran parte de la actividad.

Además, rige desde marzo en el país un cierre de fronteras que mantiene cerrado el tráfico aéreo, a excepción de un número limitado de vuelos comerciales que han de ser autorizados previamente por las autoridades.

"No se puede producir ni trabajar para llevar el pan a la mesa de las familias argentinas, porque la idea es avasallar a la clase media para conseguir clientes dependientes del favor del Estado para poder sobrevivir", criticó el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) en una columna de opinión en el diario La Nación del pasado domingo.

Además del exmandatario, otros opositores como quien fuera su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se han mostrado críticos con la situación.

"Falabella, Basf, Sekurit, Fabre, Latam son sólo algunas de las empresas que bajan la persiana y dejan a miles de empleados en la calle. Presidente, su estrategia está llevando el país a la ruina. Es necesario que la cambie. No se trata de grieta, sino de conciencia social", escribió en Twitter la también presidenta del opositor Propuesta Republicana (PRO).