Argentina.- González Laya respeta la acción de la justicia argentina pero no comparte el contenido de la causa contra Martín Villa

14/09/2020 La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, realiza una intervención tras su reunión con su homóloga andorrana, Maria Ubach Font, en el Palacio de Viena, en Madrid (España) a 14 de septiembre de 2020. POLITICA Marta Fernández - Europa Press



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha afirmado este miércoles que respeta la acción de la Justicia argentina aunque no comparte los objetivos de la causa de la juez Servini, que acusa de genocidio al exministro de la Transición Rodolfo Martín Villa.



"Si somos un país serio y creemos en la justicia independiente, hay que respetarla", ha argumentado en una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press. En su opinión, cuando no se comparte lo que hacen los tribunales, en Argentina o en España, lo que hay que hacer es "poner argumentos sobre la mesa" para defender la propia posición.



Así, no cree que la investigación de Servini sea una injerencia, porque "se ampara en una jurisdicción que existe, que es la jurisdicción universal". "Desde el punto de vista de la acción de la justicia, respeto, y desde el contenido específico de esta causa, respuesta, evidentemente, en lo que al Gobierno ataña y en los individuos a los que pone en cuestión", ha resumido.