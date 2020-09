30/06/2020 Ana Obregón retoma la rutina, más abatida que nunca, tras su regreso a la capital. MADRID, 16 (CHANCE) Ana Obregón está, como ella misma ha confesado, inmersa en un pozo de tristeza desde que Aless falleciese hace ya cuatro meses. Abatida por la falta de su hijo, que no puede superar, la bióloga pasó todo el verano en Palma de Mallorca acompañada por su familia para intentar volver a ser - aunque todo está demasiado reciente y no encuentra alicientes a nada ahora mismo - la misma mujer divertida y vivaracha que nos conquistaba con cada una de sus apariciones. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Después de dos meses disfrutando del mar Mediterráneo y de la isla de sus amores - aunque no se la ha visto en Palma puesto que apenas ha salido de su casa, donde se ha refugiado con su familia más cercana - toca volver a la realidad y retomar la dura rutina que supone el día a día sin su hijo Aless.



Así, hemos visto a Ana realizando unas gestiones al volante de su propio coche. Ocultando su tristeza bajo la mascarilla reglamentaria por el Covid, la actriz y presentadora recupera poco a poco la normalidad intentando sobrellevar la ausencia de su único hijo.