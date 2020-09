2-1. Colo Colo remonta a Peñarol y logra un triunfo que lo revitaliza

Esteban Paredes (i) de Colo Colo celebra un gol hoy, en un partido del grupo C de la Copa Libertadores entre Colo Colo y Peñarol en el estadio Monumental en Santiago (Chile). EFE/Marcelo Hernández

Santiago de Chile, 15 sep (EFE).- El Colo Colo chileno superó este martes al Peñarol uruguayo por 2-1 en la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, la primera de la competición tras el parón de seis meses por la pandemia del coronavirus.

Gabriel Suazo y Esteban Paredes, de penalti, anotaron para el Cacique y dieron la vuelta al marcador, que había inaugurado el conjunto carbonero en los pies de Facundo Pellistri.

Con este resultado, el Colo Colo queda ubicado en la segunda plaza del Grupo C, con 6 puntos, los mismos que el Athletico Paranaense, que es líder gracias a su mejor diferencia de goles.

El resultado supone un alivio para el equipo chileno, que en el torneo local se encuentra en los puestos traseros de la clasificación y no ha logrado la victoria en las cuatro jornadas que se han disputado desde que el pasado 29 de agosto volvió la competición.

El Peñarol queda severamente perjudicado con este resultado, a lo que se suma su irregular actuación en el torneo local y las pocas opciones que tiene de hacerse con el Apertura.

El Colo Colo planteó una primera parte muy austera, con tres centrocampistas como Carlos Carmona, César Fuentes y Gabriel Suazo alienados para destruir el juego rival más que para llevar a los suyos hacia la puerta contraria.

El delantero Esteban Paredes se vio muy solo arriba y apenas recibía balones, mientras que el Peñarol dominaba el juego y llegaba a la meta de Brayán Cortes con muchos futbolistas.

Y si bien el Cacique tuvo una clara ocasión en la cabeza de Juan Manuel Insaurralde al saque de un córner, testarazo que se marchó por poco fuera del arco, fueron los carboneros quienes obtuvieron el premio a su planteamiento y se adelantaron en el marcador gracias a un contragolpe que condujo David Terans y que Facundo Pellistri terminó ejecutando.

En la segunda mitad el equipo colocolino fue más ambicioso y encontró en Marcos Bolados un jugador muy incisivo y molesto para la defensa de los uruguayos.

Fue precisamente Bolados quien inició por banda izquierda la jugada que a la postre supuso el empate del Colo Colo, dando un pase raso a Gabriel Suazo, quien entró por el centro y remató a gol.

Apenas diez minutos después, Bolados fue víctima de una falta dentro del área que el colegiado cobró, siendo Esteban Paredes el encargado de convertir la pena máxima.

El Peñarol dio entrada al delantero español Xisco Jiménez y al centrocampista húngaro Krisztian Vadócz y volvió a apretar y a acorralar al Colo Colo cerca de su área.

Joaquin Piquerez pudo igualar para el Carbonero, pero su disparo se marchó por encima del travesaño, y poco después Brayán Cortés acertó a parar un fuerte derechazo de Facundo Pellistri que igual pudo haber supuesto el empate.

Colo Colo jugaba ya con el resultado y no arriesgaba, pero aún así tuvo una última opción de hacer el tercer gol gracias a un error defensivo del Peñarol que aprovechó Javier Parraguez, quien finalmente no pudo superar al portero rival en el mano a mano.

- Ficha técnica

2. Colo Colo: Brayán Cortés; Felipe Campos, Juan Insaurralde, Julio Barroso, Óscar Opazo y Gabriel Suazo; César Fuentes, Carlos Carmona (Leonardo Valencia, m.45), Pablo Mouche (Ronald de la Fuente, m.89) y Marcos Bolados (Brayan Véjar, m.84); Esteban Paredes (Javier Parraguez, m.89).

Entrenador: Gualberto Jara.

1. Peñarol: Kevin Dawson; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Enzo Martínez, Joaquín Piquerez y Facundo Pellistri; Jesús Trindade, Walter Gargano (Krisztian Vadócz, m.71), Facundo Torres (Christian Bravo, m.81); David Terans (Xico Jiménez, min. 71) y Agustín Álvarez Martínez (Luis Acevedo, m.82).

Entrenador: Mario Saralegui.

Goles: 0-1, m.40: Facundo Pellistri. 1-1, m.51: Gabriel Suazo. 2-1. m.62: Esteban Paredes, de penalti.

Árbitro: el argentino Mauro Vigliano. Amonestó a Felipe Campos, Juan Insaurralde, Giovanni González, César Fuentes y Brayán Cortés.

Incidencias: partido de la tercera jornada del Grupo C de la Copa Libertadores disputado en el Estadio Monumental de Santiago, sin público en grada, debido a los protocolos sanitarios por la pandemia del coronavirus.