0-1. Liga de Quito asciende con triunfo en Lima y hunde al Binacional

El jugador de Binacional Pablo Labrin (arriba) disputa un balón con Matias Zunino de LDU Quito hoy, en un partido del grupo C de la Copa Libertadores entre Deportivo Binacional y LDU Quito en el estadio Nacional en Lima (Perú). EFE/ Ernesto Benavides

Lima, 15 sep (EFE).- Un solitario gol del centrocampista uruguayo Matías Zunino sirvió a Liga de Quito para ganar este martes por 0-1 al Binacional, campeón de la liga peruana, que solo hizo un disparo al arco en los 90 minutos.

El triunfo sirvió al equipo ecuatoriano para situarse momentáneamente líder del Grupo D, a falta de que el jueves disputen su encuentro São Paulo y River Plate.

El resultado final se quedó corto a tenor de la clara superioridad demostrada por el conjunto albo, que vistió de negro en el Estadio Nacional de Lima y tuvo algunas oportunidades muy claras para haberse garantizado los tres puntos mucho antes del final.

Como era de esperar, Binacional acusó jugar de local a nivel del mar, y no en Juliaca, su feudo a 3.800 metros de altitud donde ya había derrotado por 2-1 al São Paulo en la primera fecha del torneo.

La escuadra del lago Titicaca tampoco pudo disponer de su goleador, el delantero peruano Aldair Rodríguez, cuyo traspaso al América de Cali parece inminente.

Liga tampoco tenía a su máxima figura, el centrocampista Júnior Sornoza, pero notó menos su ausencia gracias a Jhojan Julio, que pese a su juventud no le temblaron las piernas para poner en apuros a la defensa peruana.

Aún así, los locales comenzaron más inspirados y estuvieron a punto de sorprender en el minuto 3 a los visitantes con un gran disparo del delantero colombiano Johan Arango que el portero argentino de la LDU Adrián Gabbarini envió a córner con la yema de los dedos.

Fue un espejismo. A los 15 minutos los albos se hicieron dueños del partido, encerraron a los celestes en su parcela y comenzaron a imponer su ley, sobre todo por bandas con la velocidad y despliegue de Zunino y Marcos Caicedo, quien tuvo un encendido duelo con el lateral derecho colombiano Dahwling Leudo.

Sin embargo fue por el medio de la cancha donde LDU encontró el gol, con un preciso y astuto pase entre líneas del centrocampista argentino Ezequiel Piovi para dejar solo a Zunino, que batió sin oposición alguna al arquero peruano Raúl Fernández.

El tanto del centrocampista uruguayo hizo estallar la débil confianza del Binacional, que volvió a mostrarse como el equipo timorato que recibió la humillante goleada por 8-0 a costa del River Plate en el Monumental de Buenos Aires justo antes de que se suspendiese el torneo por la emergencia del COVID-19.

El descanso no sirvió al equipo dirigido por el peruano Javier Arce para reordenarse y la Liga Deportiva Universitaria llegaba con suma facilidad.

No se conformaba el cuadro universitario con un solo gol en su casillero y continuaba presionando y asfixiando al Binacional.

Tres ocasiones tuvo en la segunda parte para aumentar su mínima ventaja el cuadro universitario, dos de Zunino y la más clara de Piovi, que se escapó a escasos centímetros del poste en un mano a mano con el arquero.

Al final, el equipo entrenado por el uruguayo Pablo Repetto no tuvo que lamentar esas ocasiones desperdiciadas, pues Binacional no supo crear nunca peligro en su área, sus delanteros pasaron inadvertidos y los tres puntos se fueron para Quito.

- Ficha técnica

0 - Binacional: Raúl Fernández; Dahwling Leudo, Eder Fernández, Camilo Mancilla, Jeickson Reyes; Andy Polar (m.68, Roque Guachire), Yorkman Tello, Pablo Labrin (m.55, Ángel Romero), Jean Deza (m.81, Anthony Osorio); Johan Arango y Sebastián Gularte.

Entrenador: Javier Arce.

1 - Liga de Quito: Adrián Gabbarini; Pedro Pablo Perlaza, Franklin Guerra, Moisés Corozo, Christian Cruz (m.90+1, Luis Ayala); Lucas Villarroel, Ezequiel Piovi; Matías Zunino (m.90+1, Billy Arce), Jhojan Julio, Marcos Caicedo (m.60, Adolfo Muñoz); y Rodrigo Aguirre.

Entrenador: Pablo Repetto.

Gol: 0-1, m.31: Matías Zunino.

Árbitro: el boliviano Ivo Méndez amonestó a Aguirre,Romero, Repetto, Cruz, Villarroel y Zunino.

Incidencias: partido de la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores jugado en el Estadio Nacional de Lima sin público por las restricciones de la pandemia de la COVID-19. Se guardó un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus.