Wilmer Valderrama anuncia once proyectos con CBS y nuevas iniciativas sociales

En la imagen, el actor Wilmer Valderrama. EFE/Nina Prommer/Archivo

Miami, 15 sep (EFE).- El artista y activista estadounidense Wilmer Valderrama habló con Efe sobre su renovado compromiso por mejorar la vida de la comunidad latina en ese país, que incluye el desarrollo de varias producciones de televisión con CBS Studios e iniciativas filantrópicas.

“No hemos hablado mucho de esto, pero tengo con mi equipo 11 proyectos en desarrollo como parte de mi acuerdo con CBS”, reveló Valderrama en entrevista con notable orgullo y muy entusiasmado.

Los primeros programas en el tintero del acuerdo de WV Entertainment son una comedia de media hora titulada “The Turners”, sobre una familia de médicos, y “Patriots From The Barrio”, una serie dramática sobre una unidad de estadounidenses-mexicanos que participaron en la segunda guerra mundial, basada en el libro de Dave Gutiérrez.

Además, está una comedia negra llamada “Hipster Death Rattle”, basada en el libro de Richie Narvaez.

“Ser latino, hijo de inmigrantes e inmigrante es quien yo soy. Es lo que informa, nutre y dirige todo lo que hago. Por eso, me esfuerzo todo el tiempo en representar y ayudar a la comunidad”, explicó el artista, quien nació en Estados Unidos de una madre venezolana y padre colombiano.

Cuando él tenía tres años, la familia regresó a Venezuela y volvió a Estados Unidos cuando cumplió 14.

“Somos triples inmigrantes”, subrayó.

Para Valderrama, quien interpreta al agente especial Nick Torres, en la serie NCSI, el proceso de aprender cómo hacer programación que represente a los latinos de Estados Unidos ha sido complicado.

En su experiencia, los productores de televisión, para aire o "streaming", han comenzado a prestar atención a la comunidad. Por eso ha habido programas como “Telenovela”, “Grand Hotel”, “The Baker and The Beauty” y otros.

Sin embargo, el problema principal hoy en día es que “nuestra gente no los ha apoyado y se hace muy difícil convencer a Hollywood de que haga producciones sobre latinos, cuando la comunidad no los ve”, indicó.

Pero admite que pocas de estas iniciativas han logrado hacer sentir “a nuestra gente que de verdad los están representando".

"Muchos han sido como la visión que tiene Hollywood de nosotros”, indicó.

“Muy pocos de los proyectos que se han hecho en este sentido no han sido hechos por latinos. Es decir, los latinos no han tenido el control de muchos de estos programas”, expresó el actor y empresario.

SU PASIÓN POR EL ACTIVISMO

La más reciente iniciativa filantrópica de Valderrama es su participación en la campaña preventiva a favor de la salud renal “¿Formas parte del 33 %?” de la Asociación Nacional del Riñón.

“Los latinos han sido afectados desproporcionadamente por la pandemia de la COVID, en especial los que tenían enfermedades preexistentes. Mucha de nuestra gente no se cuida como debe y tenemos que seguir insistiendo en lo importante que es la prevención”, subrayó el artista, quien tiene a varios familiares con problemas en los riñones.

En todos estos proyectos, Valderrama también ya ha comenzado a prepararse para regresar a la décimo octava temporada de NCSI y está a toda marcha con su productora.

Como si eso fuera poco, también está preparando una boda. El artista, de 40 años, se comprometió en enero con la modelo Amanda Pacheco.

"Teníamos muchas cosas planificadas para la boda, pero decidimos cuando arrancó la pandemia que era mejor suspender todo. No era el momento. Según como se están desarrollando las cosas, estamos pensando qué hacer ahora. Aún no sé", reconoció, aunque prometió que le contaría al público una vez que decidan algo sobre la ceremonia.

"Estoy seguro de que todo el mundo se va a enterar", dijo entre risas.

Sin embargo, esto no impide que esté más enfocado que nunca en sus esfuerzos por promover el voto entre los jóvenes, principalmente los latinos, en las elecciones presidenciales que se avecinan en noviembre.

"En muchas casas latinas, los jóvenes son los únicos de la familia que pueden votar. En este momento tan importante, en el que tanta de nuestra gente está sufriendo, votar no solo es un privilegio, es una obligación. Votar y cuidarnos", subrayó.

Alicia Civita