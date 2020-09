Venezuela comenzará el año escolar con un canal educativo y asesorías presenciales

Fotografía cedida por la oficina de prensa de Miraflores donde se observa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante un mensaje a la nación hoy, en Caracas (Venezuela). EFE/Prensa Miraflores

Caracas, 15 sep (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes que el año escolar 2020-2021 comenzará mañana, tal y como estaba previsto, con clases a distancia que se servirán de un canal de televisión educativo y de asesorías presenciales para estudiantes y representantes.

"Miércoles 16 de septiembre, arranca el año escolar 2020-2021 en medio de la pandemia", dijo el presidente al explicar que solo la educación preescolar, básica y especial arrancará mañana, en tanto que el inicio de las clases de bachillerato está previsto para el 1 de octubre.

El Gobierno, dijo, hizo una encuesta que respondieron más de seis millones de personas y los resultados muestran que cerca del 80 % de la población prefiere que la educación se mantenga a distancia, como empezó a ser desde marzo, cuando el país registró los primeros casos de coronavirus y entró en vigor un confinamiento nacional.

"Educación a distancia, sin ninguna duda es lo mejor", insistió.

Maduro instó al ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, y al de Educación universitaria, César Trómpiz, a "mejorar todos los mecanismos de educación" para que docentes y estudiantes "puedan establecer una relación más estrecha".

ABRIR ESCUELAS

En este sentido, adelantó que a partir del 5 de octubre se abrirán las escuelas y los liceos "como centros de asistencia pedagógica para padres, madres y los alumnos".

Este mecanismo, que se irá explicando en los próximos días, busca facilitar la entrega de materiales al alumnado, explicaciones en persona sobre determinados contenidos pedagógicos, así como que docentes y representantes puedan intercambiar redes de contacto como Whastapp, pese a que la aplicación falla constantemente en el país debido a los reiterados cortes en el servicio de internet.

Aunque no precisó una fecha para el inicio de las clases en la educación superior, indicó que un total de 3.145.000 estudiantes universitarios están llamados a continuar su formación a distancia en todo el país.

Istúriz, por su parte, informó que las dos primeras semanas de clases para la educación básica están en proceso de grabación en el canal estatal Vive Tv, una señal que Maduro destinó para el uso exclusivo de la cartera educativa.

Este sistema se encontrará también con problemas, ya que los cortes de suministro eléctrico en algunas zonas de Venezuela se registran a diario, inconveniente al que no se refirió el mandatario, pese a que todavía la pasada noche se produjeron al menos 4 protestas en Maracaibo -una de los lugares más afectados- por las constantes y prolongadas interrupciones del servicio.

El ministro explicó que también pondrán a circular contenidos pedagógicos a través de encartados en periódicos nacionales y que los estudiantes que comienzan en la etapa básica o media "tendrán un trato especial", aunque no dio detalles al respecto.

SE MANTIENEN ELECCIONES

Maduro dijo que, aunque las clases no serán presenciales, el llamado a las elecciones legislativas de diciembre se mantiene pues "son dos temas diferentes", pese a que las votaciones requieren el uso de escuelas y liceos como centros electorales.

"Es imposible suspender las elecciones (...) hay razones de peso constitucional que nos llevarán de manera segura a votar y elegir de una nueva Asamblea Nacional (Parlamento)", sostuvo sobre estos comicios en los que no participará el grueso de la oposición por considerarlos fraudulentos.

El presidente aseguró que el país usará las mejores tácticas de protección "del mundo" para evitar que los comicios disparen los contagios por COVID-19, una enfermedad que hasta ahora ha infectado a más de 60.000 personas en el país, con 495 fallecidos.