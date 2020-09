Thiem pone como modelo las "rigurosas" medidas anti COVID del Abierto de EEUU

EFE/Jason Szenes/Archivo

Viena, 15 sep (EFE).- El austríaco Dominic Thiem, ganador del Abierto de Estados Unidos, ha reconocido que las medidas anti COVID del torneo han sido extremadamente estrictas y rigurosas, pero ha defendido que deben ser un modelo a seguir en otras competiciones.

"Ha sido muy riguroso. Por lo que me he informado, en París (Roland Garros 21 de septiembre al 11 de octubre) va a ser igual", señaló el número tres del mundo en rueda de prensa en Viena a su regreso de Estados Unidos.

"Pero debe ser así. Los torneos de Grand Slam de tenis se cuentan entre los grandes eventos deportivos, y hay tanta gente involucrada que hay que cubrirlo bien, hay que ser estrictos", señaló el jugador.

Thiem indicó que, aparte de un caso de coronavirus, la competición en Nueva York transcurrió perfectamente y opinó que debe ser un modelo a seguir por otros torneos.

El tenista relató que cada tres días debían hacerse un test de coronavirus, que había una estricta política de uso obligatorio de mascarillas y que incluso en el hotel los límites de los espacios por los que moverse estaban marcados exactamente.

Respecto a su primer Grand Slam ganado, Thiem insistió en que ha logrado el mayor objetivo de su carrera, y reconoció que durante la agónica final contra el alemán Alexander Zverev tuvo problemas en el muslo debido a los nervios.

"Espero que ahora que he logrado este gran triunfo, podré afrontar los grandes torneos más relajado y quizás poder así jugar mejor", reconoció el tenista.

Entre quienes han felicitado al jugador por su triunfo se cuentan el número uno del mundo, Novak Djokovic, y el dos, el español Rafael Nadal, del que sólo le separan ahora 725 puntos.

"Es un enorme honor", dijo Thiem, quien aseguró que aún no ha tenido tiempo de asimilar su victoria y que no se ha parado a pensar en la posibilidad de liderar algún día el ránking de la ATP.