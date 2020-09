Tenis.-Andy Murray recibe una 'wild card' para disputar el cuadro final de Roland Garros

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El tenista escocés Andy Murray, ganador de tres títulos de 'Grand Slam' y actual número 110 del mundo, ha recibido una invitación para disputar Roland Garros, tercer 'grande' de la temporada, ha confirmado la organización del torneo.



El deportista de 33 años, campeón del US Open en 2012 y de Wimbledon en 2012 y 2016, fue uno de los ocho jugadores masculinos -el único no francés- a los que se les ha dado una 'wild card' para el cuadro principal del torneo parisino, que se disputará del 27 de septiembre al 11 de octubre. La canadiense Eugénie Bouchard también recibió otra invitación.



Las continuas lesiones han impedido al británico, finalista en París en 2016, competir en la Philippe-Chatrier desde 2017. A principios de septiembre, Murray ganó su primer partido de individuales de 'Grand Slam' en casi dos años, al remontar al japonés Yoshihito Nishioka para avanzar a la segunda ronda del US Open. Sin embargo, cayó ante el canadiense Felix Auger-Aliassime en su siguiente encuentro.



El británico disputó cinco partidos en 10 días en el Western & Southern Open y el US Open, que fueron sus primeros eventos del año, después de haber estado fuera de las pistas por una lesión pélvica desde noviembre pasado. En el primero de los torneos, logró su primera victoria sobre un jugador 'Top 10' desde 2017 al derrotar al alemán Alexander Zverev.