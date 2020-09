Sony reduce objetivo de PS5 en 4 millones por problemas de chips

(Bloomberg) -- Sony Corp. ha recortado la producción estimada de PlayStation 5 para este año fiscal en 4 millones de unidades, a alrededor de 11 millones, debido a los problemas de producción de su sistema en chip diseñado para la nueva consola, según personas familiarizadas con el asunto.

El gigante de la electrónica con sede en Tokio aumentó en julio los pedidos a proveedores en previsión de una mayor demanda de juegos a partir de la temporada navideña ya que las personas pasan más tiempo en casa debido al coronavirus. Pero la compañía se ha enfrentado a problemas de fabricación, como un rendimiento de producción de hasta solo el 50% para su sistema en chip, lo que ha impactado la capacidad para producir tantas consolas como desea, dijeron las personas, que pidieron permanecer en el anonimato debido a que las deliberaciones no son públicas. Los rendimientos han ido mejorando gradualmente, pero aún no han alcanzado un nivel estable, agregaron.

Un portavoz de Sony rehusó hacer comentarios.

“Si la noticia es correcta, consideraríamos la reducción como algo negativo”, escribieron analistas de Citigroup, entre los que figura Kota Ezawa, en respuesta al informe de la revisión de los objetivos de producción de Sony. Los analistas también señalaron que los problemas con los rendimientos del sistema en chip aumentarían el coste del componente y afectarían los márgenes de beneficios. La reducción de pronóstico de Sony es solo una estimación y podría revisarse nuevamente antes de que finalice el año fiscal en marzo de 2021.

Su competidor cercano Microsoft Corp. reveló la semana pasada una ambiciosa estrategia de precios para sus dos consolas de próxima generación, la Xbox Series S, a US$299, y la Xbox Series X, por US$499, ejerciendo presión adicional sobre Sony. Los pedidos anticipados para los nuevos modelos de Xbox comienzan el 22 de septiembre. Se espera que Sony revele su propio plan de venta al público y precios para la PlayStation 5 durante una presentación oficial en vídeo prevista para el miércoles. La consola PS5 completa podría costar solo US$449, mientras que la versión más reducida, solo digital, podría valer menos de US$400, de acuerdo con Masahiro Wakasugi, analista de Bloomberg Intelligence.

Sony comenzó el año con planes conservadores para la fabricación de PS5, y ha estado lidiando con el problema de cómo fijar el precio de la próxima versión de la consola. La pandemia de covid-19 llevó a una revisión al alza de las proyecciones de la compañía, ya que registró un incremento de las suscripciones a PlayStation Plus y ventas récord de los títulos de verano The Last of Us: Part II y Ghost of Tsushima.

Nintendo Co. está trabajando en una versión actualizada de su consola Switch, equipada con mejores componentes y una posible definición ultra alta 4K, para 2021. Está previsto que la compañía lance la consola junto con una serie de nuevos juegos de renombre, haciendo frente a los esfuerzos de Sony y Microsoft para conseguir que más jugadores se suscriban a sus servicios.

Nota Original:Sony Is Said to Cut PS5 Target by 4 Million Due to Chip Woes (3)

