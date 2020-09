Sin acuerdo de brexit, Inglaterra reduciría tasa a -0,5%: BofA

(Bloomberg) -- Un brexit sin acuerdo provocaría que los encargados de política monetaria del Banco de Inglaterra reduzcan las tasas de interés a menos 0,5%, según Bank of America Corp.

El riesgo de que el Reino Unido abandone la Unión Europea sin un acuerdo comercial ha aumentado sustancialmente a medida que las conversaciones se acercan a su fecha límite con poco progreso, según escribieron analistas de BofA Global Research, incluyendo a Rob Wood, en una nota enviada por correo electrónico el martes.

Si bien el BofA parte de la base de que se alcanzará un acuerdo “deficiente”, dijeron que se requerirán acciones del Banco de Inglaterra en caso de que no se logre llegar a ningún acuerdo.

El Banco de Inglaterra nunca ha reducido su tasa de referencia bajo cero en sus tres siglos de historia, aunque los funcionarios han estado examinando la opción de hacerlo este año en caso de ser necesario. Tal movimiento haría que siguiera los pasos de sus pares en la zona del euro y Japón.

En la reunión de esta semana, se espera que el comité de fijación de tasas deje la política monetaria sin cambios, con tasas en un mínimo histórico de 0,1% y el objetivo de compra de activos en 745.000 millones de libras (US$960.000 millones), mostró una encuesta de Bloomberg a economistas.

BofA predice una expansión de las compras de bonos de 100.000 millones de libras y una reducción de la tasa clave a cero en noviembre. Eso maximizaría el estímulo “sin cruzar el Rubicón de las tasas negativas”.

