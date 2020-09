Salud.-Uno de cada seis hombres desarrollará cáncer de próstata a lo largo de su vida, según especialistas de Quirónsalud

02/08/2019 Un grupo de hombres caminan por una calle de Madrid. SALUD Marta Fernández - Europa Press



VALÈNCIA, 15 (EUROPA PRESS)



Especialistas de Quirónsalud han advertido que uno de cada seis hombres desarrollará un cáncer de próstata a lo largo de su vida, aunque según el experto de Urología de Quirónsalud Valencia Juan José Monserrat, "gracias al diagnóstico precoz, el 80% de los cánceres se diagnostican en estadios tempranos y son potencialmente curables".



Otra de las enfermedades frecuentes que afecta a la glándula prostática es la hiperplasia benigna de próstata, ha explicado el grupo sanitario en un comunicado. Según ha asegurado el doctor Monserrat, esta patología "es el motivo de más de la mitad de las consultas urológicas y cuyo origen encontramos en un crecimiento benigno de la próstata y que provoca una obstrucción de la uretra y problemas en la emisión de la orina".



El perfil del paciente que presenta trastornos benignos o malignos en la próstata suelen ser los varones mayores de 50 años, "aunque no es rara una obstrucción urinaria significativa en gente joven, de hecho, un 5% de varones menores de 30 años tiene células tumorales en su próstata", ha ilustrado el experto en urología.



SÍNTOMAS DE ALERTA DE LOS PROBLEMAS EN LA PRÓSTATA



En el caso de la hipertrofia prostática benigna, que es la patología más frecuentemente consultada, los síntomas generalmente son producidos por un agrandamiento de la próstata lo que origina una obstrucción en la salida de la orina durante la micción, y secundariamente cambios en el músculo de la vejiga.



"Entre los síntomas más frecuentes destacan un chorro débil o entrecortado a la hora de miccionar, una sensación de vaciado incompleto o la necesidad de hacer fuerza para orinar, además de problemas para almacenar la orina", ha detallado el doctor Romero.



El cáncer de próstata, exceptuando las fases avanzadas, es raro que produzca algún síntoma; de ahí la importancia de la detección precoz de esta enfermedad en pacientes asintomáticos, especialmente cuando existen antecedentes familiares de cáncer de próstata.



"De esta forma", ha incidido el doctor Romero, "en la mayoría de los casos el diagnostico se establece en fases de cáncer localizado solo en la próstata y el tratamiento ofrece mejores resultados"



PRUEBA DE PSA



Gracias al PSA, que se mide en una simple analítica de sangre, un especialista puede establecer el valor de esta proteína sintetizada por la próstata, cuyo valor aumenta ante la presencia de un tumor.



Como explica el doctor Sven Petry, jefe del servicio de urología de Quirónsalud Torrevieja, "el hecho de que las células tumorales la liberan en mayor cantidad de esta proteína puede determinar en qué personas es más probable encontrar este tipo de células y decidir investigar o no la presencia de estas células, mediante una biopsia prostática, dependiendo de los potenciales beneficios y riesgos que puedan derivarse de su diagnóstico y tratamiento".



Antes de la prueba es conveniente haber evitado la eyaculación y el ejercicio vigoroso en bicicleta al menos 48 horas antes, el tacto rectal e instrumentaciones urológicas como sondajes, etc. Así mismo, no debe realizarse en el contexto de síntomas urinarios de inicio agudo e infección urinaria activa, ha aconsejado el doctor Petry.



TRATAMIENTOS MÁS EFECTIVOS Y SEGUROS



La tecnología láser es en la actualidad uno de los tratamientos de referencia para el abordaje de la hiperplasia benigna de próstata, según Quirónsalud. Entre sus ventajas, el doctor Juan José Monserrat, ha destacado "su capacidad de eliminar el tejido prostático que la origina con un mínimo sangrado, con las ventajas que supone en cuanto a la reducción de la hospitalización y tiempo de permanencia de sonda urinaria en el paciente".



En cuanto a los avances, el especialista Antonio Romero del Hospital Quirónsalud Murcia ha destacado el tratamiento con láser de Holmio, "un gran avance en el abordaje quirúrgico de la hipertrofia de próstata, indicado en próstatas de gran tamaño que hasta ahora se operaban mediante una incisión en el abdomen".



La cirugía laparoscópica, por su parte, es la técnica de elección por los especialistas para la extirpación completa de la próstata en los casos de cáncer. Como explica el doctor Romero, urólogo de Quirónsalud Murcia, "se trata de una técnica quirúrgica que ofrece los mejores resultados oncológicos y funcionales al paciente, además de una estancia hospitalaria más corta y una recuperación mucho más rápida que otras técnicas":



Para disfrutar de una buena salud protática los especialistas de Quirónsalud recomiendan mantener una correcta hidratación, unos hábitos miccionales adecuados y realizarse revisiones prostáticas periódicas para la detección precoz del cáncer.