Rublev, Shapovalov y Garbiñe avanzan; Wawrinka cae ante el número 249 Musetti

EFE/Riccardo Antimiani

Roma, 15 sep (EFE).- El ruso Andrey Rublev, noveno favorito, y el canadiense Denis Shapovalov, en el circuito ATP, y la española Garbiñe Muguruza, novena cabeza de serie en el circuito WTA, debutaron con triunfo este martes en el torneo de Roma, en una jornada en la que el suizo Stanislas Wawrinka dio la sorpresa negativa y cayó eliminado por el clasificado Lorenzo Musetti, número 249 del mundo.

En un Foro Itálico desierto, pues no está permitido el acceso del público a causa de la pandemia del coronavirus, el torneo romano echó a andar con triunfos prestigiosos para el español Pedro Martínez (n.), quien eliminó al estadounidense Sam Querrey, y el argentino Federico Coria (n.105), quien ganó al alemán Jan Lennard Struff.

Rublev, número 12 del ránking ATP, doblegó 6-4 y 6-4 este martes al argentino Facundo Bagnis, número 135 del mundo, y sumó su vigésima victoria en esta temporada. Solo el serbio Novak Djokovic, con 26, ha ganado más partidos que el ruso este año.

'Nole", número 1 del mundo, y el español Rafa Nadal, nueve veces rey del Foro Itálico y vigente campeón, debutarán este miércoles ante Salvatore Caruso y el también español Pablo Carreño, respectivamente.

Campeón este año en Doha y Adelaide y cuartofinalista en Nueva York, donde se rindió ante su compatriota Daniil Medvedev, Rublev se plantó en la segunda ronda del torneo romano, en la que se verá las caras con el polaco Hubert Hurkacz, número 17 del ránking.

No faltaron las sorpresas, encabezadas por la derrota de Stanislas Wawrinka, décimo favorito, ante el talento italiano Lorenzo Musetti, que logró su primera victoria absoluta en el circuito ATP.

A sus 18 años, el jugador de Carrara (Toscana, centro) arrolló a Wawrinka con un 6-0 y 7-6(1) y se citó en la segunda ronda con el japonés Kei Nishikori.

Entre las demás sorpresas, el argentino Federico Coria, número 104 del ránking ATP y hermano del exjugador Guillermo Coria, ganó 6-1 y 7-6 (5) al alemán Jan Lennard Struff (n.30) y avanzó a la segunda ronda, en la que le espera el italiano Matteo Berrettini, número 8 del mundo.

Tras superar tres rondas de clasificación, Coria aprovechó las dos oportunidades de rotura que tuvo ante Struff y se medirá este miércoles con Berrettini por primera vez en el circuito ATP. La única vez que se enfrentaron se remonta a un "Challenger" de 2017, acabado con triunfo de Berrettini por 6-2 y 6-4.

Si Struff, número 30 del ránking ATP, cayó eliminado, otro alemán, Dominik Koepfer, número 97, logró un triunfo ilustre al dejar fuera del torneo romano al australiano Alex De Miñaur, número 27.

Sigue creciendo Pedro Martínez, jugador nacido en Alcira en 1997, quien se impuso este martes por 6-3 y 7-6 (3) tras superar tres rondas de clasificación. Su rival en la segunda ronda será el canadiense Shapovalov, número 14 del ránking ATP, quien doblegó con autoridad al argentino Guido Pella.

Por otro lado, el español Alejandro Davidovich, número 70 del ránking ATP y capaz de alcanzar los octavos de final en el último Abierto de Estados Unidos, fue eliminado este martes en la primera ronda por el serbio Dusan Lajovic (n.25), quien le doblegó 6-4 y 6-4.

En el circuito WTA, victoria autoritaria de Garbiñe Muguruza, semifinalista en Roma en 2016 y en 2017, que ganó 6-3 y 6-3 a la estadounidense Sloane Stephens, número 33 del ránking y exnúmero 3, en un partido que estuvo interrumpido durante cerca de una hora por la lluvia.

Pero la española disputó un encuentro sólido, en particular con el saque, y se citó en la próxima ronda con la estadounidense Coco Gauff, que a sus 16 años eliminó este mismo martes por 6-4 y 6-3 a la tunecina Ons Jabeur.

No fallaron la estonia Anett Kontaveit, que eliminó a la francesa Caroline Garcia (6-3, 7-6(1)), ni la rusa Svetlana Kuznetsova, que salió ganadora de una batalla de dos horas y 17 minutos ante la estadounidense Bernarda Pera (3-6, 7-6(3) y 6-3).

La sorpresa negativa fue la de la alemana Angelique Kerber, exnúmero 1 del mundo y ganadora de tres títulos Grand Slam en su carrera, que cayó este martes por 6-3 y 6-1 contra la checa Katerina Siniakova, número 61 del ránking.

Andrea Montolivo