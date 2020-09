Roglic conserva el liderato del Tour tras una 16ª etapa ganada por Kämna

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) mantiene el maillot amarillo de líder del Tour de Francia tras la disputa este miércoles de la 16ª etapa, entre la Tour du Pin y Villard de Lans, ganada en solitario por el alemán Lennard Kämna (Bora).

En una de las jornadas más tranquilas para el pelotón desde la salida del Tour el pasado 29 de agosto en Niza, Roglic mantiene 40 segundos de ventaja sobre su compatriota Tadej Pogacar (UAE Emirates) y 1:34 sobre el colombiano Rigoberto Urán (Education First) a cinco días de la llegada de la carrera a París.

Integrante de una escapada formada por una veintena de corredores, Kämna sorprendió en los metros finales del ascenso al col de Saint Nizier du Moucherotte al ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos), que había dinamitado la fuga en esa subida, para tomar unos segundos de ventaja en la cima, situada a 20 km para la meta.

En un terreno más favorable al rodador alemán, Kämna tomó un minuto de ventaja sobre Carapaz, una diferencia que el último vencedor del Giro de Italia ya no fue capaz de recuperar en los últimos dos kilómetros, que volvían a ser de subida a la Côte 2000 de Villard de Lans.

- Carapaz segundo en meta -

El ciclista alemán de 24 años, que el pasado viernes fue segundo en la etapa con final en el Puy Mary, ganada por el colombiano Daniel Martínez, logra su primera victoria de etapa en la Grande Boucle en su segunda participación.

Kämna se encuentra en un gran estado de forma, como ya había demostrado al ganar una etapa en el Critérium del Dauphiné en agosto.

"No quería por nada del mundo llegar al esprint después de lo que me pasó con Martínez, así que ataqué y cuando vi que Carapaz estaba algo retrasado me puse a rodar a tope", comentó Kämna tras la ceremonia de entrega de premios.

"Cuando he visto que le había sacado una buena ventaja me he dicho que ya no me atraparía", añadió.

Carapaz entró en la meta con un retraso de 1:27 con respecto al vencedor de la etapa y tercero fue el campeón de Suiza Sébastien Reichenbach, a 1:56 de Kämna.

El grupo de los favoritos, encabezado por el colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López (Astana), cuarto en la general a 1:45 de Roglic, entró a casi 17 minutos del vencedor de la etapa (16:48).

- Bernal otra vez descolgado -

El vigente vencedor del Tour, el colombiano Egan Bernal (Ineos), que se despidió del podio en la etapa del domingo en el Grand Colombier, volvió a perder contacto con el grupo de los favoritos en las primeras rampas del Col de Saint Nizier du Moucherotte y entró en la meta con el grupo de los esprinters, a 27:27 del ganador de la etapa.

El miércoles, los ciclistas afrontarán la que en teoría es la etapa más dura del presente Tour, con 170 km de recorrido y dos colosos alpinos: el Col de la Madeleine y la subida final al Col de la Loze, con la meta a 2.304 metros de altitud.

"El final es muy violento, con dos ascensos muy difíciles, sobre todo los últimos seis kilómetros de la etapa. Habrá que tener muy buenas piernas porque de lo contrario se pueden perder muchos minutos", advirtió este martes el joven Pogacar, de 21 años.

El líder Roglic confesó en conferencia de prensa que espera "muchos ataques, sobre todo en la última subida".

"Vamos a pelear por cada segundo", aventuró.

Sobre la etapa de este martes, el esloveno declaró: "Ha sido una jornada buena para nosotros porque seguimos de amarillo, pero muy dura hasta que se formó la etapa, aunque lo tuvimos todo bajo control".

