15/09/2020 Recordamos los mejores looks de la Reina Letizia con motivo de su cumpleaños. MADRID, 15 (CHANCE) La Reina Letizia cumple 48 años. Y lo hace como una de las mujeres mejor vestidas de nuestro país. La asturiana ha ido evolucionando estilísticamente desde que la conocimos en el año 2003 como novia del entonces Príncipe Felipe y periodista de Televisión Española. De un estilo sobrio, aburrido y falto de chispa, con el que no acababa de sentirse cómoda, la monarca ha dado por fin con la clave y, con un sello personal en el que destacan los looks sofisticados, se ha hecho con el merecido título de la más elegante.



La Reina Letizia cumple 48 años. Y lo hace como una de las mujeres mejor vestidas de nuestro país. La asturiana ha ido evolucionando estilísticamente desde que la conocimos en el año 2003 como novia del entonces Príncipe Felipe y periodista de Televisión Española. De un estilo sobrio, aburrido y falto de chispa, con el que no acababa de sentirse cómoda, la monarca ha dado por fin con la clave y, con un sello personal en el que destacan los looks sofisticados, se ha hecho con el merecido título de la más elegante.



Hoy, para felicitar a Doña Letizia, nos gustaría hacer un repaso a nuestros looks favoritos de la Reina. Difícil elección puesto que, a lo largo de los años, son incontables las ocasiones en las que la monarca nos dejó con la boca abierta gracias a su elegancia, su clase o, por qué no, su personalidad a la hora de elegir ciertos conjuntos.



En este ranking de los 10 mejores looks de la Reina tiene una vital importancia Eva Fernández, la mano derecha de doña Letizia en cuestiones de estilo desde el año 2015. La estilista es, en buena parte, responsable del cambio que ha experimentado el armario de la monarca en los últimos años, más juvenil, elegante y, por qué no, sexy que nunca.



La Reina por fin ha encontrado su estilo y, desde Chance, nos declaramos fans absolutos.



10/ El traje blanco de Armani que lució en su petición de mano con don Felipe el 6 de noviembre de 2003. De pantalón, y con una americana con una factura impecable, doña Letizia impactó en uno de los días que marcarían su vida con una eleccción sobria, discreta y de líneas puras.



9/ Conjunto con el que nos enamoró en la recepción a las autoridades baleares en el Palacio de la Almudaina el 3 de agosto de 2018. La Reina se alejó de los tonos neutros para impactar con una explosión de color que destacaba su bronceado con top naranja de Hugo Boss y falda azul con print floral de Carolina Herrera. Simplemente ideal.



8/ Impactante aparición en los Premios Woman el 20 de abril de 2015. Con un corte de pelo bob que nos dejó boquiabiertos, doña Letizia acaparó todas las miradas con un vestido de Felipe Varela negro, palabra de honor, con cristales y microlentejuelas con el que presumió de piernas. Moderna y sofisticada.



7/ Boda de Federico de Dinamarca y Mary Donaldson el 14 de mayo de 2004. Imposible pasar por alto el vestido rojo de Lorenzo Caprile con el que la entonces prometida del Príncipe Felipe debutó entre las monarquías europeas. Este fue, sin duda, el inicio del idilio que doña Letizia mantiene con el color rojo desde entonces.



6/ Encuentro Doña Letizia con Carla Bruni el 27 de abril de 2009. Inolvidable duelo de estilo entre la francesa y la española, del que, claramente, salió vencedora nuestra Princesa con su vestido de Felipe Varela en color frambuesa que le sentaba como un guante.



5/ La Reina en reunión de trabajo de la Cruz Roja el 16 de enero de 2020. No podíamos dejar de incluir algún look working girl, que doña Letizia luce como nadie. Con este traje oversize príncipe de Gales, una sencilla camisa blanca y un abrigo color crema sobre los hombros, combinado con sus inseparables taconazos, se convirtió en influencer por un dia.



4/ Doña Letizia en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático el 2 de diciembre de 2019. La Reina acoparó todas las miradas con una falda corsé negra de H&M Conscious, un top blanco y unos altísimos estilettos. La asturiana demostró que la alta costura también puede ser low cost. De diez.



3/ Posado Real en el Palacio de Marivent el 4 de agosto de 2019. Inolvidable la Reina con su look naif con vestido midi de flores rosas sobre fondo blanco. De Adolfo Domínguez, la monarca nos cautivó con esta romántica elección para hacernos soñar.



2/ Letizia rockera. Premios ABC de Periodismo el 13 de diciembre de 2016. Con su vestido de Nina Ricci - ajustado, con rayas verticales hechas de lentejuelas de colores vivos - y su inolvidable peinado efecto mojado, la Reina impactó con su look más rompedor. Apostó a caballo ganador y, como no, se llevó el premio.



1/ Inauguración de la temporada del Teatro Real el 18 de septiembre de 2019. Doña Letizia se quitó la corona por un día para convertirse en una auténtica celebrity con este vestido estilo smoking en color blanco, de seda y con una caída preciosa. Sus impresionantes pulseras de diamantes de Cartier como si de una prolongación de la manga se tratase, sus Manolos de altísimo tacón y su recogido informal hicieron el resto y la auparon al primer puesto de este ranking en el que, a buen seguro, nos hemos dejado muchos de los looks icónicos de nuestra Reina.