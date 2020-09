Portaltic.-El nuevo moto e7 plus potencia la gama de entrada con su cámara dual de 48MP y batería para dos días de autonomía

15/09/2020 Moto e7 plus POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MOTOROLA



MADRID, 15 (Portaltic/EP)



Motorola ha anunciado el nuevo 'smartphone' moto e7 plus, un dispositivo de gama de entrada que destaca por su cámara dual de 48 megapíxeles y su batería de gran capacidad de 5.000mAh con la que ofrece dos días de autonomía.



El nuevo integrante de la familia moto e se sitúa "más allá de los demás dispositivos de su categoría", como señalan desde la compañía en un comunicado, debido a sus dos características destacadas: una cámara dual de 48 megapíxeles y una batería de gran capacidad de 5.000mAh.



El moto e7 plus incorpora un sistema de doble cámara de 48 megapíxeles, que combina cuatro píxeles en uno para una resolución fotográfica efectiva de 12 megapíxeles. Además, el sensor de profundidad permite jugar con la profundidad de campo para agregar el efecto bokeh a los retratos.



El dispositivo funciona con una batería de 5.000mAh, con la que ofrece más de dos días de autonomía con una sola carga. Con el procesador Snapdragon 460 de Qualcomm, el moto e7 plus ofrece un rendimiento un 50 por ciento más rápido que la generación anterior del moto e.



La pantalla Max Vision HD+ de 6,5 pulgadas presenta una relación de aspecto de 20:9 con una pantalla de cuerpo entero "para una visualización óptima", como destacan desde Motorola.



El moto e7 plus cuenta con un botón de dedicado al Asistente de Google, ubicado en el lateral del 'smartphone'. Al presionarlo, habilita el control por voz para obtener todas las respuestas o la ayuda que el usuario necesite.



Este equipo, además, funciona con My UX, el 'software' propio de la compañía, que mantiene "lo mejor" del sistema operativo Android, en el que "no hay capas engorrosas, ni aplicaciones duplicadas", según explican desde Motorola. Incluye todas las Experiencias Moto y una variedad de funciones personalizables.



El moto e7 plus estará disponible en España a un precio de venta recomendado de 159 euros.