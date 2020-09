Planes reconoce que Arturo Vidal está a un paso de fichar por el Inter

El centrocampista chileno del FC Barcelona Arturo Vidal a su llegada a una sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. EFE/Alejandro García/Archivo

Barcelona, 15 sep (EFE).- El secretario técnico del Barcelona, Ramon Planes, reconoció este martes que "se está avanzando en la negociación" para la salida del centrocampista Arturo Vidal, quien hoy no se entrenó, con permiso del club, para cerrar su fichaje por el Inter de Milán.

"Quiero dar las gracias a Arturo por todo lo que nos ha dado estos dos años. Un chico extraordinario, con un corazón y una entrega enormes y un jugador importante en el grupo por esa energía que transmite", manifestó Planes en una intervención que prácticamente sonó a despedida.

El sustituto de Eric Abidal, que fue el encargado de presentar hoy al bosnio Miralem Pjanic como nuevo jugador del Barcelona, también admitió que el club busca en el mercado un delantero y un central.

En cuanto al delantero, no quiso adelantar si el elegido es el neerlandés Memphis Depay (Olympique de Lyon) ni tampoco si el club está teniendo problemas para buscarle una salida a Luis Suárez.

"La búsqueda de un delantero es algo que es público y viene de lejos. Luis es un jugador importante para el Barcelona, lo ha sido los últimos años. Y tenemos que tener muchísimo respeto por lo jugadores que han dado tanto al Barcelona y hay que respetar sus contratos. El mercado finaliza el 5 de octubre y hasta entonces todo puede pasar", afirmó.

Más explícito fue Planes cuando se le preguntó si el central elegido era Eric García, criado en la cantera azulgrana y al que solo le queda un año de contrato con el Manchester City.

"Estamos en la idea de buscar un jugador que nos ayude en la parte defensiva y Eric es un buen jugador, hecho en la casa y que quiere al Barça. Cumple el perfil de esa renovación que queremos hacer (tiene 19 años) y estamos valorando, como tantos otros, que puedan incorporarse o no", apuntó Ramon Planes.