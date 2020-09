Pjanic dice estar encantado de poder jugar junto a Messi en el Barcelona

BARCELONA, 15 sep (Reuters) - Miralem Pjanic dijo el martes que está deseando jugar junto al capitán del Barcelona, Lionel Messi, en su postergada presentación tras el traspaso de la Juventus al club catalán.

El bosnio fue diagnosticado con COVID-19 y tuvo que pasar por una cuarentena antes de empezar a entrenar con el Barcelona la semana pasada, tras fichar en junio por 65 millones de euros (77 millones de dólares).

Jugar junto a la estrella del equipo era muy atractivo, pero esta posibilidad estuvo a punto de truncarse cuando en 10 del Barcelona intentó forzar su salida del club al cierre de la temporada pasada, aunque finalmente decidió quedarse.

"No puedo imaginarme a Messi con otra camiseta, pensé que todo terminaría bien", dijo Pjanic, que usará el número 8 que usaron Andrés Iniesta y más tarde Arthur, que acaba de fichar por la Juventus. "Mi voluntad era jugar con Messi y no tenía ninguna duda".

A los 30 años, la llegada de Pjanic ha sido criticada en algunos círculos ya que muchos consideran que la edad media del primer equipo del Barcelona es muy elevada.

"Me hubiera gustado venir aquí a los seis años, pero el mercado de fichajes es así", dijo Pjanic. "He tenido una buena carrera y respeto a mis (antiguos) clubes, pero he llegado a los más grandes y estoy contento".

"He leído lo que pasó con Messi. Su historia con el club ha sido increíble, es un campeón, un ganador, creo que esta es su casa. Intentaremos ganar trofeos con él".

Mientras que a Messi no se le permitió salir del Camp Nou, el Barcelona está trabajando en la venta de Arturo Vidal.

El director deportivo Ramón Planes, que se sentó junto a Pjanic durante la rueda de prensa, explicó que el centrocampista chileno está a punto de irse, y los medios de comunicación españoles e italianos apuntan al Inter de Milán como su destino.

"Quiero aprovechar para dar las gracias a Vidal. Tiene un corazón y entrega enorme. Ha sido importante en el grupo. Transmite mucha energía. Ahora estamos en un proceso de negociación. Estamos delante de un mercado con mucha restricción. Los clubes están afectado por lo que ha provocado el virus", dijo Planes. (Reporte de Rik Sharma; editado en español por Tomás Cobos y Javier Leira)