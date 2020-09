Paro en Uruguay contra un presupuesto que "no atiende demandas populares"

El PIT-CNT, central sindical uruguaya. definió un paro general de 24 horas para este jueves contra el Presupuesto del Gobierno que, desde su punto de vista, "no atiende las demandas populares". EFE/Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 15 sep (EFE).- La central sindical uruguaya, el PIT-CNT, definió un paro general de 24 horas para este jueves contra el Presupuesto del Gobierno que, desde su punto de vista, "no atiende las demandas populares".

Así lo explicó este martes a Efe el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, quien destacó que esta ley, que aún está en debate en el Parlamento, no se dirige a alcanzar el 6 % Producto Interno Bruto para la educación y el 1 % para la investigación, máxime teniendo en cuenta "la importancia" que esta última ha tenido en el país en el último tiempo.

"Si queremos tener una sociedad más integrada tiene que haber un presupuesto educativo más fuerte, un presupuesto en salud y en vivienda más potente, porque esas son medidas de redistribución del ingreso. De lo contrario, va a haber concentración de la riqueza en los sectores más poderosos de la sociedad y grupos enteros de uruguayos se van a ver excluidos", puntualizó.

Otro de los puntos centrales del paro, según explicó Pereira, es el empleo y el hecho de que las personas que se encuentran en el seguro de desempleo no sean despedidas de forma "fácil".

También enfatizó que otro de los asuntos es "la atención a los uruguayos que están en peores circunstancias, que se están alimentando en ollas populares" y recordó que el PIT-CNT pidió al Gobierno un salario básico de emergencia para estas y hasta ahora no tuvo una respuesta concreta.

"Ahí están los tres aspectos centrales, aunque no son los únicos. Partimos de la base que hay un presupuesto que tiene un corte conservador y que va a perjudicar a las grandes mayorías", finalizó Pereira.

El líder sindical indicó que habrá una serie importante de guardias gremiales en salud y seguridad, además de otros servicios como la energía eléctrica, el agua y las telecomunicaciones.

No obstante, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) confirmó en un comunicado que la salud se verá afectada durante las 24 horas, en las que se atenderán "urgencias, emergencias, pacientes oncológicos e internados", no habrá atención directa en la mayoría de servicios vinculados a Ministerios y "se verán resentidos" los servicios de paso de frontera.

El Presupuesto del Gobierno de Uruguay, que preside Luis Lacalle Pou, llegó al Parlamento el 31 de agosto para someterse al estudio y aprobación de diputados y senadores antes de su ejecución para el período 2020-2024.

En los días previos a esa presentación, el mandatario lo definió como "austero" y "de ahorro" y aclaró que, aunque el plan es quinquenal, deberá ajustarse año tras año debido a que la emergencia sanitaria impedirá cumplir en 2020 el compromiso electoral sobre el gasto público y el déficit fiscal.