Pago millonario en caso de Breonna Taylor

LOUISVILLE, Kentucky, EE.UU. (AP) — La municipalidad de Louisville le pagará millones de dólares a la madre de Breonna Taylor y reformará las prácticas policiales como parte del acuerdo para resolver una demanda meses después que la muerte de Taylor a manos de la policía lanzó el nombre de la mujer negra al frente de la conversación nacional sobre injusticia racial en Estados Unidos.

Una persona que vio el acuerdo le dijo a The Associated Press que es la mayor suma pagada por la municipalidad por un caso de mala conducta policial. La fuente pidió no ser identificada porque el arreglo no ha sido anunciado públicamente.

La muerte Taylor desató meses de protestas en Louisville y llamados en todo el país a que los policías involucrados fuesen enjuiciados. El fiscal general del estado, Daniel Cameron, investiga las acciones de los agentes en el incidente fatal del 13 de marzo.

La demanda, presentada en abril por la madre de Taylor, Tamika Palmer, dijo que la policía usó mala información cuando obtuvo por una orden judicial de allanamiento sin aviso de la vivienda de la mujer de 26 años en marzo. Taylor fue despertada de su cama antes de ser baleada y la policía no encontró drogas en el apartamento.