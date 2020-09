Ozuna y su nuevo disco "ENOC", número uno en el listado de Billboard

En la imagne un registro de una presentación del cantante puertorriqueño Ozuna, en Viña del Mar (Chile). EFE/Alberto Valdés/Archivo

San Juan, 15 sep (EFE).- El artista urbano puertorriqueño Ozuna celebra este martes que "ENOC", su nuevo y cuarto álbum de estudio, debuta número uno en ventas en Estados Unidos y Puerto Rico, posicionándose esta semana en el tope de los listados "Top Latin Albums" y "Latin Rhythm Albums" de la revista Billboard.

"Me siento muy contento con el apoyo increíble que he recibido con mi cuarto álbum 'ENOC'", expresó Ozuna en un comunicado de prensa.

Ozuna, a su vez, agradeció a sus compañeros de profesión que participaron en el álbum, el cual describió como "variado para el disfrute de todos los fanáticos alrededor del mundo".

"Y como siempre, más que agradecido con Dios por concederme tantas bendiciones", añadió.

"ENOC", cuyo título es una abreviatura de la frase de identidad artística de Ozuna, "El Negrito Ojos Claros", cuenta con las colaboraciones de Daddy Yankee, J Balvin, Karol G, Wisin, Zion & Lennox y Nicky Jam, así como de la cantante australiana Sia y la rapera estadounidense Doja Cat.

Y durante la semana de estreno de su nuevo álbum, Ozuna además logró ser la portada regional de la revista Rolling Stone en Colombia, Argentina y México.

Ozuna, a su vez, estrenó este martes el video musical de "Un Get", uno de los 20 sencillos incluidos en su nuevo álbum.

Asimismo, Ozuna festeja que "Caramelo", otro de los veinte temas incluidos en "ENOC", alcanzó por tercera vez, el puesto número uno en los listados "Latin Airplay" y Latin Rhythm Airplay" de Billboard.

"Caramelo", en su versión original, se colocó desde su lanzamiento como una de las canciones tendencias del verano en Latinoamérica, Estados Unidos y Puerto Rico y continúa siendo uno de los preferidos.

El sencillo ocupó además el primer puesto por varias semanas consecutivas en los listados musicales en países como España y México.

Mientras, el vídeo musical de "Caramelo" cuenta con más de 346 millones de visualizaciones en YouTube, entre su versión original y el "remix" (remezcla) junto a Karol G y Myke Towers.

De igual manera, durante la semana del lanzamiento de "ENOC", Ozuna estrenó el tema y vídeo musical de "Enemigos Ocultos" junto a Arcángel, Cosculluela, Juanka El Problematik, Myke Towers, y Wisin, y "Despeinada" junto al cantautor colombiano Camilo.

Los videos musicales de estos dos sencillos ya alcanzan 29 millones y 55 millones de vistas respectivamente en YouTube, en solo una semana.