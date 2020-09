"Otro día de mucho sufrimiento", lamenta Nairo Quintana

El pedalista colombiano Nairo Quintana lamentó haber sufrido mucho este martes en la 16ª etapa del Tour de Francia, ganada por el alemán Lennard Kämna y en la que el líder del equipo francés Arkea-Samsik volvió a ceder tiempo con respecto a los favoritos.

Quintana, que perdió casi todas sus opciones de podio el domingo en París tras ceder casi cuatro minutos ante sus principales rivales, volvió a quedar retrasado este martes en la última ascensión de la jornada, entrando en meta a 35 segundos de su compatriota Miguel Ángel López, que encabezó el grupo de los favoritos.

Quintana cierra ahora el Top 10, a 5:43 del esloveno Primoz Roglic, líder de la prueba.

"Ha sido otra jornada difícil, he vuelto a sufrir mucho. He vuelto a tener dolores" provocados por la caída que sufrió el pasado viernes y una reacción alérgica que padece desde hace unos días, reveló el lunes durante la jornada de descanso.

Pese a las dificultades, Quintana destacó que "el equipo me ha vuelto a apoyar en los momentos importantes y se lo vuelvo a agradecer".

"Al final me he dado cuenta que mi cuerpo no había recuperado completamente. Vamos a ver qué señales da el cuerpo en los próximos días y la evolución de la situación", añadió.

Quintana conoció este martes que es uno de los seleccionados para representar a Colombia en el Mundial Ciclismo en Ruta que se disputará en Imola (Italia), del 24 al 27 de septiembre, junto a Rigoberto Urán, Miguel Ángel López, Harold Tejada, Daniel Martínez, Sergio Higuita, Esteban Chaves y Sergio Henao.

Su compañero Winner Anacona fue uno de los integrantes de la escapada del día que se jugó el triunfo de etapa en el ascenso al col de Saint Nizier du Moucherotte.

"Otra vez ha sido una etapa muy rápida, difícil. La media ha sido muy elevada en el grupo de escapados y al final acabé con las pocas fuerzas que me quedaban", explicó el veterano pedalista de 32 años.

