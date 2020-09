O.Próximo.- Trump habla de conversaciones "muy avanzadas" con cinco países de Oriente Próximo para acuerdos con Israel

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que hay conversaciones "muy avanzadas" con cinco países de Oriente Próximo de cara a la firma de nuevos acuerdos con Israel para normalizar sus relaciones, tras la histórica ceremonia en la Casa Blanca en la que Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin han hecho lo propio.



"Estamos muy avanzados con cerca de cinco países, cinco países adicionales. Francamente, creo que podrían haber estado aquí hoy", ha manifestado. "Habrá al menos cinco o seis países que lo harán muy rápidamente, ya estamos hablando con ellos", ha señalado, antes de incluir a Arabia Saudí entre ellos.



Así, ha destacado que estos países "quieren ver la paz" después de "luchar desde hace mucho tiempo". "Están cansados de luchar, así que habrá nuevos anuncios", ha añadido el mandatario estadounidense, quien ha indicado además que Washington está manteniendo conversaciones con las autoridades palestinas.



"Hablamos con ellos", ha dicho Trump, quien ha incidido en que los acuerdos firmados este martes suponen "paz en Oriente Próximo sin sangre en la arena". "Hasta ahora ha habido sangre en la arena desde hace décadas. Es todo lo que hacen, luchar y matar gente, sin que nadie obtenga nada", ha lamentado.



De esta forma, ha subrayado que "esta es una paz fuerte" y "un camino distinto". "Fuimos por la puerta de atrás, pero creo que es ir por la puerta más inteligente". "Los palestinos serán seguro un miembro. No lo digo como una bravuconería. Los palestinos serán un miembro en el momento adecuado", ha remachado.



Las palabras de Trump han tenido lugar justo después de que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, haya dicho que los acuerdos firmados este martes no lograrán la paz en Oriente Próximo mientras no se reconozca el derecho de los palestinos a contar con un Estado.



"El principal problema no es entre los países que han firmado los acuerdos con la autoridad israelí de ocupación, sino entre el pueblo palestino, que sufre la ocupación", ha señalado en un comunicado, según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.



Así, ha resaltado que es necesario que Estados Unidos e Israel reconozcan un Estado palestino en las fronteras de 1967 y con Jerusalén Este como capital, y que acepten una solución para el problema de los refugiados en línea con las resoluciones internacionales sobre el tema.



Los 'Acuerdos de Abraham' han sido firmados por triplicado --en árabe, hebreo y árabe--, primero por EAU e Israel y luego por Israel y Bahréin. Tras ello, los participantes han posado para unas históricas fotografías en la Casa Blanca.



La ceremonia ha contado con la participación del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu; y los ministros de Exteriores de EAU y Bahréin, Abdulá bin Zayed al Nahyan y Abdulatif bin Rashid al Zayani, respectivamente.



EAU e Israel anunciaron su acuerdo el 13 de agosto, mientras que Bahréin hizo lo propio la semana, convirtiéndose así en el tercer y cuarto país en normalizar sus relaciones con Israel. El primero fue Egipto, en 1979, y el segundo, Jordania, en 1994.