Nairo y Urán, en la selección colombiana para el Mundial en la que no aparece Egan

El ciclista colombiano, Nairo Quintana. EFE/EPA/Christophe Petit-Tesson

Bogotá, 15 sep (EFE).- Nairo Quintana (Arkea-Samsic), Rigoberto Urán (Education First) y Miguel Ángel López (Astana) encabezarán el equipo de Colombia en los Mundiales de ciclismo en carretera de Imola (Italia), en el que la representación femenina del país la lidera Paula Patiño, del equipo Movistar.

Entre los ocho ciclistas que representarán al país en la cita mundialista no aparece el campeón vigente del Tour de Francia, Egan Bernal (Ineos-Grenadiers), ni tampoco su compañero de filas Iván Ramiro Sosa.

Sin embargo, el seleccionador Carlos Mario Jaramillo sí incluyó a Sergio Andrés Higuita y Daniel Martínez, del Education First; Harold Tejada, del Astana; Esteban Chaves, del Mitchelton Scott, y Sergio Luis Henao, del UAE Team Emirates.

El equipo femenino, además de Patiño, tendrá a Carolina Upegui y Daniela Atehortúa, que forman parte del Colnago CM Team.

"La selección de Colombia de ciclismo en ruta para este campeonato 2020 aquí en Imola, Italia, se va a concentrar a partir del 21 (de septiembre), después de que termine el Tour de Francia", expresó el seleccionador Jaramillo.

Los campeonatos del mundo de ciclismo en ruta 2020 se disputarán en Imola, en la región italiana de Emilia-Romagna, del 24 al 27 de septiembre, y sólo en la categoría élite.

La asignación de esta sede se produjo después de la cancelación de los Mundiales que se iban a disputar en Aigle-Martigny (Suiza) por la pandemia de coronavirus.

El programa de Imola ha sido adaptado a las actuales circunstancias sanitarias, de forma que sólo se disputarán las carreras masculinas y femeninas de categoría élite, tanto en la modalidad de fondo como en la contrarreloj.

La salida y la llegada de todas las carreras tendrá lugar en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari, que se utiliza en la Fórmula Uno.

La masculina de fondo tendrá un recorrido de 259,2 km con un total de 5.000 metros de ascenso, y la femenina 144 con una pendiente acumulada de 2.750.

El circuito, de 28,8 km, será el mismo para los hombres (9 vueltas) que para las mujeres (5) y presenta un perfil comparable al de Aigle-Martigny.

En ese sentido, el seleccionador colombiano manifestó que "es un circuito bastante técnico que se sale del autódromo, se va a correr por carretera estrecha y todo el día con un sube y baja continuo. Va ser un circuito bastante difícil para todos".

Imola ya acogió los Mundiales de ciclismo en 1968, año en el que se proclamaron campeones el italiano Vittorio Adorni y la holandesa Keetie van Oosten-Hage.