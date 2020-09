Nacional confía en los goles del argentino Bergessio en el regreso a la Libertadores

Ante el Racing, los tricolores regresarán después de 189 días a la Copa Libertadores en un encuentro muy especial para Bergessio y su compatriota Claudio Yacob, ya que ambos se medirán al equipo donde jugaron en 2006 el primero, y entre ese año y 2012 el segundo. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 15 sep (EFE).- El Nacional uruguayo se prepara para el regreso a la Copa Libertadores, en el que visitará este jueves al Racing de Argentina en la tercera fecha de la fase de grupos y para el que confía en el gran momento que atraviesa su capitán, el argentino Gonzalo Bergessio.

Para ello, los dirigidos por Gustavo Munúa se entrenarán hasta este miércoles, día en el que viajarán en avión a Buenos Aires, donde se hospedarán en un hotel destinado solo para ellos hasta el partido para mantener las medidas destinadas a evitar los contagios por la COVID-19.

Ante el Racing, los tricolores regresarán después de 189 días a la Copa Libertadores en un encuentro muy especial para Bergessio y su compatriota Claudio Yacob, ya que ambos se medirán al equipo donde jugaron en 2006 el primero, y entre ese año y 2012 el segundo.

El Nacional se encuentra en un gran momento en el campeonato local, ya que, con doce fechas del Torneo Apertura jugadas, es primero con 23 unidades, producto de seis victorias, cinco empates y una derrota.

Además, los de Munúa son, con 22 goles, el equipo más goleador del torneo y tienen en Bergessio al máximo artillero con 10 tantos.

Para el encuentro del jueves, Bergessio y Yacob son casi seguros en el once inicial, en el que no estará por lesión Pablo García, y en el que una de las principales dudas pasan por quién defenderá la portería.

El panameño Luis Mejía, que en estos días finaliza su recuperación luego de un desgarro, y Sergio Rochet, quien actuó de gran manera en los juegos en los que le sustituyó, son las dos posibilidades que tiene Munúa.

El resto del equipo tendría a Armando Méndez, Guzmán Corujo, Vinicius y Agustín Oliveros en el fondo; Yacob con Gabriel Neves en la marca; Alfonso Trezza, Santiago Rodríguez y Gonzalo 'Chory' Castro como centrocampistas de creación; y Bergessio como único punta.

Para el regreso a la copa, el tricolor ya presentó su nueva lista de jugadores en la que, a diferencia de la que había dado en febrero, ya no está Cristian Duma y a la que se sumaron Felipe Gedoz, Nicolás Marichal, Manuel Monzeglio, Paulo Vinicius, Santiago Ramírez, Áxel Pérez, Felipe Cairus, Adrián Vila, Ignacio Velázquez, Lautaro Pertusatti e Ignacio Suárez.

El juego de este jueves por el Grupo F, que también integran el Estudiantes de Mérida y el Alianza Lima, dejará al ganador casi con la clasificación en la mano, ya que ambos suman seis puntos.