Malí.- Una delegación de la junta militar se reúne este martes con la CEDEAO en Ghana para abordar la transición en Malí

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Una delegación de la junta militar de Malí se reunirá este martes con la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) en Ghana para abordar el proceso de transición en el país tras el golpe de Estado del 18 de agosto.



Según las informaciones recogidas por la emisora Radio France Internationale, un avión llegará durante la jornada desde Ghana para el traslado de la delegación, en la que por el momento no se sabe si estará el jefe de la junta, Assimi Goita.



Fuentes cercanas a la junta citadas por esta emisora han destacado que la delegación "hará propuestas para la salida de la crisis" y escuchará la postura del organismo regional, que ya intentó mediar en la crisis política antes de la asonada, tras la que Ibrahim Boubacar Keita tuvo que abandonar la Presidencia.



El organismo regional, que celebrará el martes una reunión en la capital ghanesa, había dado a la junta --bautizada como Consejo Nacional para la Salvación del Pueblo (CNSP)-- hasta este martes para nombrar a dos civiles como presidente y primer ministro del país, algo que no ha ocurrido hasta el momento.



De hecho, la junta aceptó el sábado crear un gobierno provisional durante un periodo de 18 meses de cara a la celebración de elecciones, pero no descartó que el presidente sea un militar. La CEDEAO había reclamado un proceso de transición de doce meses como máximo.



El anuncio fue realizado tras una segunda ronda de consultas entre la junta y grupos opositores y la oposición civil sobre el modelo de transición en el país africano, si bien el destacado Movimiento 5 de Junio-Agrupación de Fuerzas Patrióticas (M5-RFP) se desmarcó de las conclusiones.



El M5-RFP, que encabezó las protestas contra Keita y el Gobierno registradas durante las semanas previas al golpe, rechazó las conclusiones de las reuniones y denunció "las intimidaciones y las prácticas antidemocráticas y desleales, dignas de otra época contra la que se desencadenó la lucha por el cambio y la refundación".