05/11/2019 La romántica declaración de amor de Francisco Rivera en su aniversario de boda con Lourdes Montes.



Hoy, 15 de septiembre, se cumplen 7 años desde que Francisco Rivera y Lourdes Montes se convirtieron en marido y mujer en una romántica ceremonia celebrada en Ronda.



El diestro, más enamorado que nunca de su mujer y madre de sus hijos Carmen y Curro, ha querido felicitar a Lourdes de la manera más romántica posible, con una declaración de amor en mayúsculas a través de su cuenta de Instagram.



Francisco, del que desconocíamos su vena poética, ha dedicado a la mujer de su vida estas preciosas palabras: "Eres mi timón, mi faro en la tormenta, eres quien me hace ser mejor, quien me templa y me abraza, mi fuerza y mi debilidad, el fuego eterno, el sueño que jamas terminará. Todo empieza y termina contigo. Feliz aniversario mi amor".



Sin duda, quédate con quien te quiera como Fran quiere a Lourdes, de la que se enamoró en cuanto la conoció hace ya 9 años y con quien ha desterrado para siempre la imagen de mujeriego que le perseguía.